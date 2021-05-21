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聽令接種疫苗竟被罵「有夠賤」　陳佩琪怨：已跟市長抗議

▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。(圖／記者呂炯昌攝)
▲台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。(圖／記者呂炯昌攝)

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 14:39:55

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布國內新增312例本土確診個案，本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲日前發動醫護徵召令，希望退休人員能重新回到前線打仗，之後又要求所有醫護人員全打疫苗。之前就因是否接種AZ疫苗屢遭外界關注的市長夫人陳佩琪，也經證實已去接種疫苗。不過，陳佩琪抱怨看到有網友留言罵自己「有夠賤」，讓她火大反嗆「多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？」

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▲台北市長柯文哲在20日的記者會上，下令所有醫護人員都要施打疫苗，因為不打疫苗就像「不戴鋼盔上前線」，而且更有可能讓醫院有院內感染的風險。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲在20日的記者會上，下令所有醫護人員都要施打疫苗，因為不打疫苗就像「不戴鋼盔上前線」，而且更有可能讓醫院有院內感染的風險。（圖／台北市政府提供）
陳佩琪今日在臉書發文表示，「台灣目前只有AZ 疫苗，從3月下旬開打，自開打以來醫院主管LINE群組都會公布每日施打數量，頭幾天人數較多，後來數字都很平穩， 包括醫生市長和許多縣市首長公開施打的那些時日， 醫護施打數量都差不多，也沒特別波動。」

陳佩琪指出，「什麼是鼓勵大家打疫苗最好的催化劑？當然是『疫情』，特別是這一波社區感染，還有已經了解到不知何時能到的其他疫苗...醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有！」

陳佩琪認為，「現在社區爆發了，醫護要打疫苗是為了上戰場照顧病人」，結果今天新聞報導她已經打疫苗之後，卻看到一個網友留言酸「有夠賤」，讓陳佩琪不滿質疑，「為什有些媒體要把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」

陳佩琪更在留言持續抱怨，「疫苗開打兩個月了， 多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」、「醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染。現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人，就是賤人？」（編輯：倪浩軒）

▲陳佩琪發文全文。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）
▲陳佩琪發文全文。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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