聽令接種疫苗竟被罵「有夠賤」　陳佩琪怨：已跟市長抗議

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陳佩琪今日在臉書發文表示，「台灣目前只有AZ 疫苗，從3月下旬開打，自開打以來醫院主管LINE群組都會公布每日施打數量，頭幾天人數較多，後來數字都很平穩， 包括醫生市長和許多縣市首長公開施打的那些時日， 醫護施打數量都差不多，也沒特別波動。」
陳佩琪指出，「什麼是鼓勵大家打疫苗最好的催化劑？當然是『疫情』，特別是這一波社區感染，還有已經了解到不知何時能到的其他疫苗...醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有！」
陳佩琪認為，「現在社區爆發了，醫護要打疫苗是為了上戰場照顧病人」，結果今天新聞報導她已經打疫苗之後，卻看到一個網友留言酸「有夠賤」，讓陳佩琪不滿質疑，「為什有些媒體要把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」
陳佩琪更在留言持續抱怨，「疫苗開打兩個月了， 多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」、「醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染。現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人，就是賤人？」（編輯：倪浩軒）
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