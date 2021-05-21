等待採檢結果太長釀破口？陳時中：確實會有困擾

國內疫情持續延燒，指揮中心今（21）日公布共新增312名本土確診個案，而有確診者在採檢結果等待期間搭乘台鐵，是否應規範等待期的交通移動？指揮中心發言人莊人祥指出，注意事項中本就有提醒應避免公共運輸。而指揮官陳時中也坦言，陰性要等三天確實有困擾，未來會與結合疾管署和健保署，檢疫結果可在健保快譯通上顯示。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-21 14:42:16｜2021-05-21 16:16:55
有採檢對象在等待結果期間搭乘台鐵，不料居然呈現陽性確診，與因採檢陰性通知時間過晚有關，導致民眾鬆懈，莊人祥說明，採檢後，採檢單位會給病患一份社區監測通報採檢跟個案處理流程跟採檢應注意事項通知給個案，就是採檢後3日內需要遵守一些注意事項，最重要排在第一點的就是避免出入公共場所跟搭乘公共運輸，外出全程佩戴醫用口罩。
莊人祥指出，有一位民眾在18日採檢，依照規定要在21日等3天才能搭乘大眾運輸工具，不過20日就有搭乘台鐵，在台鐵上面也有換了車廂，現在除了台鐵對外發布在8車、4車都有掌握外，也有請台鐵如果有已經有實聯制，可以通知這兩個車廂民眾做自主健康管理。
陳時中補充，規定其實很清楚，陽性及早通知，不過陰性要等三天，確實有造成困擾，原因是陰性量很大逐一通知有困難，因此健保署跟疾管署合作，未來檢疫上在健保快譯通資料裡顯示，不用逐一打電話，陽性會逐一通知，陰性則能在健保快譯通查到資料，降低等待期跟焦慮感。
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