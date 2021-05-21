  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雲林專勤隊防堵疫情！多語宣導快篩

▲南區事務大隊雲林縣專勤隊配合中央防疫措施，連日來透過多元管道，派員至小吃店、東南亞商店、藥局、宗教處所、計程車行及客運車站等外來人口易聚集場所進行防疫宣導，同時鼓勵曾經出入臺北市萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢或治療方案。（圖/移民署南區事務大隊雲林專勤隊提供）
▲南區事務大隊雲林縣專勤隊配合中央防疫措施，連日來透過多元管道，派員至小吃店、東南亞商店、藥局、宗教處所、計程車行及客運車站等外來人口易聚集場所進行防疫宣導，同時鼓勵曾經出入臺北市萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢或治療方案。（圖/移民署南區事務大隊雲林專勤隊提供）

四方報/綜合報導

2021-05-21 14:42:41｜2021-05-21 14:43:22

因應新冠肺炎疫情升溫，南區事務大隊雲林縣專勤隊配合中央防疫措施，連日來透過多元管道，派員至小吃店、東南亞商店、藥局、宗教處所、計程車行及客運車站等外來人口易聚集場所進行防疫宣導，同時鼓勵曾經出入臺北市萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢或治療方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「安心採檢防疫專案」為即日起至6月8日止(視況由疫情指揮中心決定是否延長)，外籍人士於4月21日至5月14日期間，曾經出入萬華或周邊地區，不論是合法、失聯移工或逾期者，若有疑似染疫症狀，鼓勵儘快出面接受採檢，將採取「不收費、不通報、不查處」方式，該期間也不會因接受篩檢、治療而通報警政及移民機關，更不會被治安機關查處。

雲林縣幅員遼闊，多數居住縣內的外來人口以搭計程車或坐客運做為往返各鄉鎮間的交通方式，雲林縣專勤隊特別規劃至各處計程車行及客運車站，協請業者於車內張貼安心採檢防疫專案多國語言QR Code及臺灣社交距離App宣傳單。另外，針對近期至該隊自行到案之外來人口，依其國籍播放衛生福利部疾病管制署製作多國語言防疫宣導影片，並轉發防疫訊息至社群軟體或臉書，透過一傳十，十傳百的網路宣傳，達到加乘效果，讓更多的外來人口一起來共同防疫、守護臺灣。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，全臺疫情嚴峻，防疫作為不分國籍，請大家落實勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離及避免集會群聚，外來人口若有防疫問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊(電話:05-5346119)或雲林縣服務站(電話:05-5345971)尋求協助。

▲（圖/移民署南區事務大隊雲林專勤隊提供）
▲（圖/移民署南區事務大隊雲林專勤隊提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀