溫昇豪《火神的眼淚》滿足制服控　預告結局獻彩蛋

戲劇男神溫昇豪出道20年，憑藉《我們與惡的距離》拿下金鐘獎最佳男配角，今年他以火爆職人劇《火神的眼淚》重返大眾視線，他接受《NOWnews今日新聞》專訪暢談拍攝甘苦，「消防員」一角滿足了溫昇豪的制服控和英雄夢，但是脫下戲服，老婆小君和女兒小晴天才是他最大的避風港。隨著劇情進入白熱化，溫昇豪也預告結局將有一場逼真精彩的「娛樂城」火場戲，規模相當可觀。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-21 15:29:19｜2021-05-21 15:58:09
溫昇豪為了《火神的眼淚》接受2個月通識特訓，實習山搜、救火等課程，要數最辛苦的還是火場救援，身負20公斤裝備，從1樓爬到7樓，對體力是一大考驗。他和導演蔡銀娟認識17年，彼此早有默契，導演是個文青，寫不出男生聚在一起垃圾話狂噴的台詞，在拍攝期間，溫昇豪即興的功力馬上派上用場，和劇中弟兄林柏宏、劉冠廷嘴砲起來葷素不忌，常常讓蔡銀娟、陳庭妮招架不住，直喊：「這個能播嗎？」 這次扮演消防員，也滿足溫昇豪制服控和英雄夢，受到香港武俠片、警匪片薰陶的他，坦言：「我年輕的時候也有英雄主義，成家立業之後，才發現烈士不是每個人都想當。」因此他賦予「邱漢成」這個角色，更多的是人道精神。同時溫昇豪預告，在大結局將有精采的「娛樂城」火場戲，其後有一段感人的情節，由溫昇豪本人構思下筆，更多精彩內容請鎖定《NOWnews今日新聞》5月24日中午12點「星事NOW宅配」。