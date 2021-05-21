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和平醫院確診多3人！竟是新傳播鏈和萬華有關聯

▲羅一鈞指出，新確診的3名和平醫院員工是新傳播鏈，與萬華有關。 (圖／NOWnews資料照)
▲羅一鈞指出，新確診的3名和平醫院員工是新傳播鏈，與萬華有關。 (圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-21 14:54:05｜2021-05-21 16:13:43

新冠肺炎本土疫情持續延燒，而北市聯醫和平院區日前爆發院內感染，引發各界關注，不料又新增了3名員工確診，但是卻與原本的院內群聚無關，指揮中心今（21）日指出，只和萬華有關係。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，和平醫院昨天除了原本的院內傳播鏈有5名患者，4名患者跟1名看護，3位員工確診有萬華地緣關係，跟前面傳播鍊沒有接觸，其中一個是病房助理，11日有輕微症狀，16日在擴大採檢確診。

羅一鈞進一步說明，一發現確診，有關防疫單位跟院方合作，匡列第一圈跟第二圈的接觸者，初步篩檢都是陰性，而有一位呼吸治療師歸類在第二圈風險對象，因為在14日有接種疫苗，15日有發燒，因此觀察兩天，20日再進行第二輪採檢就驗到陽性。

羅一鈞指出，目前因為這起事件額外匡列呼吸治療病房34列為風險對象，另外5人要居家隔離，病房持續不進不出兩周繼進行管控，不是同病房也會列入居家隔離，有匡列但不是密切接觸者，所以沒有在一開始被列為居家隔離，才會在後面及早找出來，是經過我們跟防疫單位的評估。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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