醫學雜誌曝馬來西亞病例　新型冠狀病毒狗傳人

新冠肺炎疫情肆虐全球，對於病毒起源、種類，各國科學團隊無不全力以赴，希望能解開謎團，以找到更有效的預防和治療方法。

醫學雜誌《臨床傳染病》(Clinical Infectious Infectious Diseases)近期刊載一篇研究報告，是由美國杜克大學和馬來西亞的研究人員，於馬國一間醫院針對肺炎病患進行檢測時發現的，該院有2.7%的病患感染一種新的冠狀病毒，傳染源極可能是犬類。

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綜合杜克大學的校刊《Duke Today》及外媒報導，杜克大學全球健康中心教授葛瑞(Gregory Gray)與學生蕭雷山(Leshan Xiu，音譯)，於去年

開發出一種分子診斷工具，可以檢測出包括SARS-CoV-2(導致COVID-19的病毒)在內，大多數的冠狀病毒株。他們將研發成果運用於

馬來西亞砂勞越一家主要收治肺炎病患的醫院，對301名病人進行冠狀病毒測試，結果發現301名受檢者中，有8人的上呼吸道感染一種新的犬類冠狀病毒，比率高達2.7%。

葛瑞教授表示，目前尚不知這種病毒是如何透過狗傳染給人類、程度有多頻繁，但這很可能代表

冠狀病毒從動物傳播給人類的機率，比我們所知的更高，在砂勞越這樣一個富有生物多樣性的熱帶地區，也許更有助於發現未知的病毒。