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醫學雜誌曝馬來西亞病例　新型冠狀病毒狗傳人

▲根據外媒引述最新一期《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）期刊報導，一個跨國臨床研究在馬來西亞一家專門治療肺炎病患的醫院裡，發現一種新的冠狀病毒，似乎是經由狗傳給人。（示意圖／取自Pixabay）
▲根據外媒引述最新一期《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）期刊報導，一個跨國臨床研究在馬來西亞一家專門治療肺炎病患的醫院裡，發現一種新的冠狀病毒，似乎是經由狗傳給人。（示意圖／取自Pixabay）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-21 15:04:48

新冠肺炎疫情肆虐全球，對於病毒起源、種類，各國科學團隊無不全力以赴，希望能解開謎團，以找到更有效的預防和治療方法。醫學雜誌《臨床傳染病》(Clinical Infectious Infectious Diseases)近期刊載一篇研究報告，是由美國杜克大學和馬來西亞的研究人員，於馬國一間醫院針對肺炎病患進行檢測時發現的，該院有2.7%的病患感染一種新的冠狀病毒，傳染源極可能是犬類。

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綜合杜克大學的校刊《Duke Today》及外媒報導，杜克大學全球健康中心教授葛瑞(Gregory Gray)與學生蕭雷山(Leshan Xiu，音譯)，於去年開發出一種分子診斷工具，可以檢測出包括SARS-CoV-2(導致COVID-19的病毒)在內，大多數的冠狀病毒株。他們將研發成果運用於馬來西亞砂勞越一家主要收治肺炎病患的醫院，對301名病人進行冠狀病毒測試，結果發現301名受檢者中，有8人的上呼吸道感染一種新的犬類冠狀病毒，比率高達2.7%。

葛瑞教授表示，目前尚不知這種病毒是如何透過狗傳染給人類、程度有多頻繁，但這很可能代表冠狀病毒從動物傳播給人類的機率，比我們所知的更高，在砂勞越這樣一個富有生物多樣性的熱帶地區，也許更有助於發現未知的病毒。

研究團隊也表示，這類病原體通常不會突然就大流行，而是在經過多年演化、適應人類免疫系統後引發感染，並開始有效傳播。若能透過研發新型診斷工具，在引起大流行之前就先識別出未知病毒，才能真正達到預防的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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