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緊急醫療應變　非確診住專責病房下周起健保不給付

▲指揮中心宣布，如果有佔據病房但不是新冠肺炎確診者，周一起健保就不再給付。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣布，如果有佔據病房但不是新冠肺炎確診者，周一起健保就不再給付。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-21 15:22:37｜2021-05-21 16:12:55

新冠肺炎疫情在國內爆發近1周，我國醫療量能大量投入防疫和照護，負壓隔離病房床數已告急，中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，緊急醫療應變計畫已啟動，列出相關專責病房跟醫院，如果有佔據病房但不是新冠肺炎確診者，周一起健保就不再給付。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，我國既有的傳染病防治體系是從SARS時代逐漸建立，台北市力聯合醫院和平院區、新北市聯醫三重院區都是專則應變醫院，目前雙北都是疫情最升溫的地方，這兩家醫院也依照要求，最近幾天都已經啟動全面清空。

羅一鈞說，清出的病床是用來收治不管是輕症或較嚴重的病患，，和平初步完成清空程序，有一百多張可收治病床，三重則正在做最後清空階段，等到完全清空再提供病床數。

指揮官陳時中說明，現在已啟動緊急醫療應變計畫，就是要啟動相關專責病房跟醫院，趕快把裡面佔據病房，但不是疫情患者的專責病房趕快清出來，否則下周一起健保就不再給付。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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