最大贏家！林文佑橫掃WSBL四大年度獎項　鄭伊秀獲FMVP

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「我要謝謝我的最佳教練，有他的指導、信任和包容，才有機會得到這個獎項，也感謝球團的栽培，有這個舞台，我會更加努力的超越自己，成為更有價值的球員。」林文佑這季，出賽時間從平均29.7分鐘，增加到32.4分鐘，特別是三分球命中率，由3成5進步到4成39，每場平均投進2.5個，高居聯盟第一，罰球命中率也來到9成17，得分從場均14分進步到17.3分，領先群雌。
蔡佩真本季十度搶下籃板后，還在面對電信女籃時，摘下單場新高的27籃板。她這季出賽場次與上場時間都減少下，場上功力不減，場均10.6籃板、0.9阻攻、0.9抄截，各項防守數據皆排前段班，只要踏上球場便能展現經驗，發揮價值。
年度最佳五人，兵強馬壯的國泰女籃，由於票源分散，最後僅林育庭獲獎，能夠連兩年獲選，她感到非常榮幸，「長時間的訓練就是希望自己可以更進步、更成長，感謝大家對我的肯定，未來我也會朝這個目標繼續努力。」
台元後衛彭曉彤，即使這季因選秀探花「小朱」朱育勤報到，出賽時間稍微減少，可場均助攻從2.6進步到3.5次，順勢在年度第一隊後場保有一席之地。她強調要持續進步，幫助球隊爭取佳績。
台電女籃前鋒劉希曄連兩季獲得年度第一隊肯定，本季在得分榜以場均13.8分居次，她認為這季對球隊而言是非常大的突破，季後賽取得關鍵一勝，並列季軍，「相信團隊成長，大家有目共睹，希望未來能持續分享經驗給學妹，讓台電持續進步不斷電。」她也特別感謝家人，在籃球路上始終扮演最堅強後盾，支持她穩定朝夢想邁進。
電信女籃中鋒黃湘婷，再次入選年度第一隊，本季平均貢獻12.3分、7籃板跟1.3助攻，出賽場次和平均上場時間不如上季，但禁區宰制能力依舊。她感性說，「一個人可以走很快，一群人可以走很遠。謝謝教練團給了我很大的發揮空間，也謝謝我的隊友，團結創造力量。」她也感謝相挺女籃的粉絲，成為她們最大動力。
而考量疫情升溫，防疫升級，WSBL季後賽進行一戰後，中華民國籃球協會宣布停賽，隨後裁定由國泰人壽奪得冠軍。總冠軍賽首場，國泰以87比68擊敗台元，其中鄭伊秀「雙10」演出，貢獻18分和10籃板，獲選冠軍賽最有價值球員。她把榮耀歸給團隊，「特別感謝教練團與我身邊的隊友們，有這樣強大的團隊我才有機會獲得此獎項，這個獎不只屬於我個人的，更是屬於我們團隊的。」