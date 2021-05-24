全民守家防疫　beanfun!「橘子25認同卡」打造玩家大確幸

本土疫情升溫，全民攜手宅在家防疫，日子苦悶之際，民眾著實要來點生活小確幸，近來正逢遊戲橘子全方位數位娛樂平台「beanfun!」回饋會員，推出限量尊榮禮遇「橘子25認同卡」，只要成為該APP用戶，透過寶箱就有機會取得卡片，只要取得橘子25認同卡的民眾，就能在遊戲橘子各大活動優先入場，獨享貴賓尊榮，以及商城優惠、獲得神秘好禮等。





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台灣原生行動生活入口 App「beanfun!」全面整合橘子集團旗下服務，包含遊戲、行動支付等，2019年第一階段與KKbox、雄獅旅遊、PChome等多家廠商合作，提供使用者多元的生活服務。另外，該集團旗下新策展品牌「橘子嘉年華」在寒假創下1.6萬人同時觀看人數、140萬觸及人數，橘子集團也預計將在暑期加倍擴大規模，舉行大型線上線下活動，結合遊戲、音樂、直播等跨領域，期望能創造更多元消費市場。





▲只要在5月30日前加入beanfun!會員，於6月1日登入beanfun!小幫手領取尊榮寶箱，開啟寶箱就有機會得到限量「橘子25認同卡」。（圖／品牌提供）

而近來受到疫情影響，民生被迫衝擊，也正逢遊戲橘子推出「橘子25認同卡」，只要在5月30日前加入beanfun!會員，於6月1日登入beanfun!小幫手領取尊榮寶箱，開啟寶箱就有機會得到限量「橘子25認同卡」(首波限量3,000張)、GASH點數30點、GASH裝備季「裝備卡片」1張；集滿4種裝備卡，還可立即獲得零用金1000元。





只要持有「橘子25認同卡」的民眾，就能在遊戲橘子各大活動，優先入場等貴賓特權以及眾多獨享優惠：





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不定期還有卡友神秘寶箱，開箱有機會獲得GASH點數、零用金、實體贈品…等

在全民防疫時期，民眾除了在家享受宅經濟的時光，也要替未來超前部署，只要加入beanfun!，就能體驗全方位的生活服務，以及遊戲全面的整合功能，最重要的是趕緊在本月30號前試試手氣，拿下「橘子25認同卡」，就能在未來各項活動，保有各項領先之機，不過也要提醒，優惠消費內容均須使用beanfun!橘子支付消費，可別忘了先行綁定。



