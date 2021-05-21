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很多醫護還回不了家！醫批「新北方唐鏡」：良心過得去嗎

▲新北市中和一名張姓男子，昨（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲新北市中和一名張姓男子，昨（20）日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，疑似心生不滿，惱羞成怒，竟在結帳後脫下口罩，模仿周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，讓店員氣得一路追出去。（圖／翻攝自《我是中和人》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 16:03:22｜2021-05-21 16:06:33

台灣COVID-19疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布國內新增312例本土確診個案，指揮官陳時中喊話希望大家收收心，週末六日減少外出，避免聚會。另外陳時中也提到，「有些人不戴口罩，經勸阻還執意不戴」，是故意擾亂社會的行為。對此，台大婦產科醫師施景中表示，這些人「不愛惜自己生命就算了，不要把其他人都拖下水」，痛批「你們良心過得去嗎？」

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說起不戴口罩且經勸阻仍執意不聽，昨日新北中和就有一名張姓男子，進入超商未將口罩戴好，遭店員勸阻後卻惱羞成怒，在超商門口大聲挑釁「我進來了，我又出來了，打我呀，笨蛋」，警方獲報後已找到該名男子，並開立「違反《傳染病防治法》處理記錄表」，移請新北市衛生局進行裁罰。

▲店員氣得衝出門外，想逮住該名男子。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲店員氣得衝出門外，想逮住該名男子。（圖／翻攝自《我是中和人》）
台大婦產科醫師施景中今日也在臉書以「同島一命」為題發文表示，透露自己學生因為疫情離島人力輪調問題，暫時回不來台灣。「她先生也是醫生，在急診服務，隨時有可能染疫、或被匡列隔離。她們隨時擔心同住的兩個小孩，不知會不會變沒人可以照顧。」

施景中指出，「今早看新聞，中和一個民眾進了便利商店影印，不但不戴口罩，還故意揶揄店員。今天錄影被公開找到人，道歉卻還是像在開玩笑（中和光昨天一天確診就超過40例，是新北最多）。」

施景中進一步指出，「今早同事路過總院大樓前，一堆病人或家屬脫下口罩，在門口50公尺外聚集抽煙（從照片看不出來是否超過5人，聽說很多醫院都有這個現象，但也沒人取締，警察也分身乏術了）。」

施景中最後不禁感慨，「你們不愛惜自己生命就算了，不要把其他人都拖下水。想想有些防疫人員回不了家，有的人沒辦法抱自己小孩，你們良心過得去嗎？」

▲施景中發文全文。（圖／翻攝自施景中臉書）
▲施景中發文全文。（圖／翻攝自施景中臉書）
陳時中今日在記者會上出重話，批評仍有人「偷偷在開店，遮遮掩掩的開店」，會請警政署嚴格執行，這絕對要嚴辦。另外陳時中提到，有些人不戴口罩，經勸阻還執意不聽，這些故意擾亂社會的行為都要用最嚴厲的處分。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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