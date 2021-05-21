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中市增本土5確診　朝陽夜唱團4染赴萬華1例

▲中市增本土5確診(圖／市政府提供2021.5.21)
▲中市增本土5確診(圖／市政府提供2021.5.21)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-21 16:02:28

中央流行疫情指揮中心今（21）日再公布台中5例本土確診個案，分別為案2920朝陽科大女、案2958中國醫大男、案2960朝陽科大男、案3035朝陽夜唱學生室友母、案2959西屯60歲工地男；前4案為首立確診案2514東協廣場美樂地KTV夜唱團接觸者，案2959因公赴萬華區而染疫，全數5例個案均已至醫院住院隔離治療中。

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台中市政府今下午召開流行疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕表示，接獲中央通知台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者，目前5例皆收治醫院治療中。市府對此高度重視，除於朝陽科大成立前進指揮所並設置快篩站，針對校內800人進行第一波快篩，也緊急通報已離校及離開台中市超過1萬4千名師生主動快篩，學生快篩採檢結果將陸續快篩採檢造冊，隨時掌握可能染疫者。

衛生局長曾梓展說明，案2920為朝陽科大學生，為首立確診案2514美樂地KTV夜唱同包廂同學，於5月14未戴口罩與43名學弟妹談話10至15分鐘、去7-11(朝陽大學門市)買東西回教室吃；5月14日晚上與一名友人至霧峰大東家觀光夜市、5月16日至桔品晨食館、全家(霧峰新振興店)、熱火快炒、打鐵豆花霧峰店、迷客夏台中霧峰店、5月18日至食神廣東粥吃東西、逛寶家霧峰中正店，身體出現咳嗽不適症狀；5月14、17、18日在學校打工，未戴口罩接觸幾名打工同學；5月19日就醫採檢，5月20日接獲確診通知，目前隔離治療中。目前已匡列學校同學3位、1位友人及學弟妹42位，共46人列居家隔離。

▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
 

▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
 

▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
 

案2958為中國附醫護理系、19歲男大二生，5月13日曾與同學至東協廣場美樂蒂KTV 8樓33包廂唱歌，與11名同學接觸時間大於15分鐘且未佩戴口罩，5月14至15日回太平住家與家人同住無防疫措施，5月17日曾回學校系辦打工，5月18日出現咳嗽症狀，當晚前往太平區診所就醫，因見美樂蒂KTV活動足跡公布再自行至醫院採檢，5月20日確診陽性，住院隔離治療中。目前已匡列同住家人4位及接觸者11位，共15人列居家隔離；另其中此案有戴口罩去過的地方，包含國信託黎明分行、中國附醫系辦、HOLA大墩店、一番地大墩店、診所等，已通知店家及環保局清消環境，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

案2960為朝陽科大、19歲男大一生，居住在學校宿舍，有1名同住室友，5月13日曾去東協美樂地夜唱，5月18日喉嚨痛、5月19日採檢確診，住院隔離治療中；該案共匡列室友1人、同學61人，其足跡為全家便利商店霧峰新振興店，該店將進行清消作業，並會同時請該門市相關人員落實工作人員健康監控。

▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
▲台中新增5例本土案例確診，其中4例為案2514朝陽科技大學女大生接觸者(圖／市政府提供2021.5.21)
 

案3035為47歲女性，居住地為潭子區，同住者為先生、婆婆、女兒，女兒為朝陽夜唱學生的室友，平時工作為自駕車前往各賣場點貨。個案表示，近日皆未與賣場人員有接觸，進入賣場也會佩戴口罩，因5月19日感覺輕微發燒、頭痛，同日開車與女兒前往就醫採檢，5月20日檢驗結果陽性，目前隔離治療中；匡列接觸者先生、婆婆、媽媽、爸爸、弟弟5名。

案2959為60歲男性，居住於西屯區，與案妻同住，5月12日開車前往桃園工地及台北市萬華區，停留於龍山寺、廣州街及福州街共約1個半小時，當日返回台中，5月13至18日每日下2至5時前往工地，因5月15日感覺頭暈、喉嚨不適且症狀未緩解，5月19日上午自行騎摩托車就醫採檢，同日晚間11時檢驗結果陽性，經衛生局安排119住院隔離治療中。該案平日早上至下午2時在家，三餐由案妻料理，下午2時開車外出巡視工地，因鮮少與工地工作人員碰面，目前僅匡列接觸者案妻。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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