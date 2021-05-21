中市增本土5確診　朝陽夜唱團4染赴萬華1例

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衛生局長曾梓展說明，案2920為朝陽科大學生，為首立確診案2514美樂地KTV夜唱同包廂同學，於5月14未戴口罩與43名學弟妹談話10至15分鐘、去7-11(朝陽大學門市)買東西回教室吃；5月14日晚上與一名友人至霧峰大東家觀光夜市、5月16日至桔品晨食館、全家(霧峰新振興店)、熱火快炒、打鐵豆花霧峰店、迷客夏台中霧峰店、5月18日至食神廣東粥吃東西、逛寶家霧峰中正店，身體出現咳嗽不適症狀；5月14、17、18日在學校打工，未戴口罩接觸幾名打工同學；5月19日就醫採檢，5月20日接獲確診通知，目前隔離治療中。目前已匡列學校同學3位、1位友人及學弟妹42位，共46人列居家隔離。
案2958為中國附醫護理系、19歲男大二生，5月13日曾與同學至東協廣場美樂蒂KTV 8樓33包廂唱歌，與11名同學接觸時間大於15分鐘且未佩戴口罩，5月14至15日回太平住家與家人同住無防疫措施，5月17日曾回學校系辦打工，5月18日出現咳嗽症狀，當晚前往太平區診所就醫，因見美樂蒂KTV活動足跡公布再自行至醫院採檢，5月20日確診陽性，住院隔離治療中。目前已匡列同住家人4位及接觸者11位，共15人列居家隔離；另其中此案有戴口罩去過的地方，包含國信託黎明分行、中國附醫系辦、HOLA大墩店、一番地大墩店、診所等，已通知店家及環保局清消環境，同時請相關人員落實工作人員健康監控。
案2960為朝陽科大、19歲男大一生，居住在學校宿舍，有1名同住室友，5月13日曾去東協美樂地夜唱，5月18日喉嚨痛、5月19日採檢確診，住院隔離治療中；該案共匡列室友1人、同學61人，其足跡為全家便利商店霧峰新振興店，該店將進行清消作業，並會同時請該門市相關人員落實工作人員健康監控。
案3035為47歲女性，居住地為潭子區，同住者為先生、婆婆、女兒，女兒為朝陽夜唱學生的室友，平時工作為自駕車前往各賣場點貨。個案表示，近日皆未與賣場人員有接觸，進入賣場也會佩戴口罩，因5月19日感覺輕微發燒、頭痛，同日開車與女兒前往就醫採檢，5月20日檢驗結果陽性，目前隔離治療中；匡列接觸者先生、婆婆、媽媽、爸爸、弟弟5名。
案2959為60歲男性，居住於西屯區，與案妻同住，5月12日開車前往桃園工地及台北市萬華區，停留於龍山寺、廣州街及福州街共約1個半小時，當日返回台中，5月13至18日每日下2至5時前往工地，因5月15日感覺頭暈、喉嚨不適且症狀未緩解，5月19日上午自行騎摩托車就醫採檢，同日晚間11時檢驗結果陽性，經衛生局安排119住院隔離治療中。該案平日早上至下午2時在家，三餐由案妻料理，下午2時開車外出巡視工地，因鮮少與工地工作人員碰面，目前僅匡列接觸者案妻。