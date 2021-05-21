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全台大缺血！血液庫存量剩不到5天　台北市A、O型告急

▲全台血液庫存量僅剩4.4天，尤以疫情最嚴峻的台北市缺血情況最為嚴峻。（圖／NOWnews資料照，記者金武鳳攝）
▲全台血液庫存量僅剩4.4天，尤以疫情最嚴峻的台北市缺血情況最為嚴峻。（圖／NOWnews資料照，記者金武鳳攝）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-21 16:03:21｜2021-05-21 16:07:12

本土疫情嚴峻，全國升至第三級警戒，民眾減少外出避免群聚，讓血液庫存也跟著拉警報，台灣血液基金會今（21）日表示，全台目前只剩4.4天血液存量，5天內就減少1.5萬袋血，尤其重災區的台北市影響最鉅，其中以A型與O型血需求最吃緊。

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指揮中心今（21）日再宣佈國內新增312例本土個案，指揮官陳時中一再呼籲民眾盡量減少出門，避免不必要的聚會群聚。也因此不少民眾都待在家，根據血液基金會統計，全國各捐血點的捐血人數也直線下滑，從5月17日的庫存6.7天（44,620單位）滑落至21日的4.4天（29,266單位），五天內就短少了15,354單位，本會每日約需提供超過6,500單位血液，如此將陷入捉襟見肘的窘境。

▲血液庫存告急，尤以台北市缺血量最嚴峻。（圖／血液基金會）
▲血液庫存告急，尤以台北市缺血量最嚴峻。（圖／血液基金會）
 

血液基金會表示，雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗，向民眾呼籲「防疫不能少、捐血不能停」。

血液基金會課長劉俊宏稱去年同樣有缺血狀況，不過當時因民眾憂心疫情不敢就醫，用血需求沒這麼多，但今年這波本土疫情來得突然，許多病人早已住院治療，用血量未減少，更坦言這是「20年來」沒遇到的情況，可以說比SARS還嚴重。

劉俊宏提到，血庫存量告急尤以疫情最嚴峻的台北市為主，因台北市各大醫院林立，用血量更大，缺血的影響也最鉅，B型血血量偏低，其餘A、O、AB型均十分吃緊。

劉俊宏強調，已加強各捐血站防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，維護捐血區的安全外，分離術捐血也採預約制，控管室內人數。

血液基金會表示，自疫情升級後，已立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施實聯制，舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。

指揮官陳時中也表示，雖然說減少出門，但若是相對有意義，能幫助醫療量能的幫助不會禁止，只不過捐血站的設立點要在相對風險低的區域，若在風險高的地方就不要出門了，當然若身體有狀況也千萬不要捐血。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21
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