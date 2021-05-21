全台大缺血！血液庫存量剩不到5天　台北市A、O型告急

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血液基金會表示，雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗，向民眾呼籲「防疫不能少、捐血不能停」。
血液基金會課長劉俊宏稱去年同樣有缺血狀況，不過當時因民眾憂心疫情不敢就醫，用血需求沒這麼多，但今年這波本土疫情來得突然，許多病人早已住院治療，用血量未減少，更坦言這是「20年來」沒遇到的情況，可以說比SARS還嚴重。
劉俊宏提到，血庫存量告急尤以疫情最嚴峻的台北市為主，因台北市各大醫院林立，用血量更大，缺血的影響也最鉅，B型血血量偏低，其餘A、O、AB型均十分吃緊。
劉俊宏強調，已加強各捐血站防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，維護捐血區的安全外，分離術捐血也採預約制，控管室內人數。
血液基金會表示，自疫情升級後，已立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施實聯制，舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。
指揮官陳時中也表示，雖然說減少出門，但若是相對有意義，能幫助醫療量能的幫助不會禁止，只不過捐血站的設立點要在相對風險低的區域，若在風險高的地方就不要出門了，當然若身體有狀況也千萬不要捐血。