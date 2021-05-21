開車2人以上是否要戴口罩？柯文哲：載不熟悉朋友要戴
新冠肺炎疫情持續蔓延，全台進入三級警戒，全台下令室內外戴口罩，中央流行疫情指揮中心定調開車2人以上也要戴口罩。台北市長柯文哲表示，這題沒有標準答案，如果開車載的是一個不熟悉的人，也許要戴口罩
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-21 16:53:44｜2021-05-21 16:58:31
柯文哲今日下午主持北市防疫記者會，針對媒體提問開車戴口罩一事，柯文哲表示，這好像家裡要不要戴口罩一樣，這只能訴諸常識的判斷，如果開車載的是一個不熟悉的人，也許要戴口罩，如果是親人整天跟你在一起，所以這題沒有標準答案，是對傳染危險性的評估。
柯文哲進一步表示，一人一部車不用戴口罩，2人一部車就是傳染危險度的判斷。
針對疫情若惡化是否會封城？柯文哲表示，目前狀況是自動自發的封城，他相信台灣國民的素質能夠撐過難關，要硬封城，讓火車、捷運都停擺是不可能，他呼籲，除非必要，儘量減少人與人的接觸。
柯文哲表示，現在的確診數不是反應現在的狀況，應該是反應一個禮拜前的狀況，母親節當時大家對疫情還沒有防備，現在數字上看起來沒有往上飆，但應該算是部分控制，只要大家配合，再等一個禮拜看能否過去。
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