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開車2人以上是否要戴口罩？柯文哲：載不熟悉朋友要戴

▲台北市長柯文哲呼籲，除非必要，儘量減少人與人的接觸。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲呼籲，除非必要，儘量減少人與人的接觸。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-21 16:53:44｜2021-05-21 16:58:31

新冠肺炎疫情持續蔓延，全台進入三級警戒，全台下令室內外戴口罩，中央流行疫情指揮中心定調開車2人以上也要戴口罩。台北市長柯文哲表示，這題沒有標準答案，如果開車載的是一個不熟悉的人，也許要戴口罩

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柯文哲今日下午主持北市防疫記者會，針對媒體提問開車戴口罩一事，柯文哲表示，這好像家裡要不要戴口罩一樣，這只能訴諸常識的判斷，如果開車載的是一個不熟悉的人，也許要戴口罩，如果是親人整天跟你在一起，所以這題沒有標準答案，是對傳染危險性的評估。

柯文哲進一步表示，一人一部車不用戴口罩，2人一部車就是傳染危險度的判斷。

針對疫情若惡化是否會封城？柯文哲表示，目前狀況是自動自發的封城，他相信台灣國民的素質能夠撐過難關，要硬封城，讓火車、捷運都停擺是不可能，他呼籲，除非必要，儘量減少人與人的接觸。

柯文哲表示，現在的確診數不是反應現在的狀況，應該是反應一個禮拜前的狀況，母親節當時大家對疫情還沒有防備，現在數字上看起來沒有往上飆，但應該算是部分控制，只要大家配合，再等一個禮拜看能否過去。

▲至5月20日北市確診疫情現況。(圖／北市府提供）
▲至5月20日北市確診疫情現況。(圖／北市府提供）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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