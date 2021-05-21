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WHA下周登場台灣未收邀請函　張惇涵：努力到最後一刻

▲世界衛生大會（WHA）24日將登場，總統府發言人張惇涵（21）表示，至今我國未收到邀請函，會持續努力到最後一刻。（圖，胡宥心攝，2021.03.22）
▲世界衛生大會（WHA）24日將登場，總統府發言人張惇涵（21）表示，至今我國未收到邀請函，會持續努力到最後一刻。（圖，胡宥心攝，2021.03.22）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-21 16:14:52

世界衛生大會（WHA）24日將登場，迄今已有貝里斯等我國13友邦提案籲邀請台灣以觀察員身分參與，總統府發言人張惇涵（21）表示，至今我國未收到邀請函，但會持續努力到最後一刻，爭取與會權利。

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張惇涵表示，截至目前為止，我國目前尚未收到出席WHA的邀請函，但包括外交部、衛福部等各部門仍會持續努力到最後一刻，爭取與會權利。政府也堅信，台灣的防疫經驗與優異的醫療科技，能夠與國際社會交流分享、能夠貢獻國際社會、能夠成為增進全球人類健康福祉的良善力量。

對於友邦提案呼籲世界衛生組織（WHO）應該邀請台灣參與大會。張惇涵也說，誠摯感謝友邦長期為台灣的國際參與仗義執言，也誠摯感謝近期國際主要國家對於台灣參與WHA的強力呼籲。尤其在台灣面臨新一波疫情挑戰的當下，友邦與國際社會對於台灣的堅定支持，更顯溫暖。

張惇涵表示，如WHO憲章所揭示，健康是基本人權、是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。因此，也呼籲WHO，回應國際社會支持台灣參與WHA的強力訴求，「Let Taiwan Help」，就更能證明「Taiwan Can Help」。

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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

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2021-05-20-2021-05-22

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2021-05-18-2021-05-21
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