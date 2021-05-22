今日來講股／疫情壞台股劇烈震盪　分析師估下周先下後上

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對於本周有如坐雲霄飛車般的態勢，啟發投顧分析師林國寶指出，最主要是受到疫情影響，短短幾天確診病例已經超過千例，對投資人的心理陰影當然會比較大一點。指數從今年4月29日最高點的17709點，直接跌到周一的15159點，一個月不到的時間，總共跌了2550點。
林國寶表示，周五（21日）盤勢比較好一點，盤中一度反彈388點，但卻留下了一點遺憾。原因是以今年高低點中間值來看，17709點與15159點中間值為16434點，與21日盤中高點16431點差了3點、未能站上達到一定支撐，因此預估接下來一周，指數應該會先下後上，或許會回測一下下影線的部分。
再來看本周焦點類股，林國寶指出，外資連買航運股為大宗，鎖定缺櫃跟缺原料相關，再加上股市小白又特別喜歡針對航運股三雄做當沖，因此，21日長榮、陽明、萬海都漲停板，投資人要做「有價有量」的航運股有機會，但不鼓勵大家去做當沖。
林國寶說，今年從17709點殺到15159點，高低點差了2550點，未來的操作策略可能要有所轉移。他進一步表示，股票漲上去，所得會增加，所得一增加之後，隱約性的通膨就會出現，所以投資標的可移轉到資產股概念身上，尤其如果它的本業獲利還算不錯的可以鎖定，如泰豐、榮運或南紡，至少在疫情之下，操作上有量有價，會比較順暢一點。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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