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今日來講股／疫情壞台股劇烈震盪　分析師估下周先下後上

▲台北股市17到21日歷經上沖下洗，投資人要怎麼操作，分析師有撇步。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市17到21日歷經上沖下洗，投資人要怎麼操作，分析師有撇步。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-22 20:00:00

台北股市上周（17到21日）上沖下洗，周一重挫470多點、周二卻大漲792點，周四520行情一度萬六失守，最後驚險守住，周五又漲多。為此，分析師指出，這主要是因為本土疫情升溫影響，投資人心理恐慌所造成的態勢，預估下周指數可能先下後上，但今年高低點差了2550點，未來操作可能要有所轉移，因為現階段隱約性的通膨已經顯現出來，投資標的可移轉到本業獲利不錯的資產股概念，至少疫情之下，操作上有量又有價。

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之前5月12日上午傳出要進入三級警戒，台股盤中大跌1400多點，到了本周也是上沖下洗，周一重挫470多點，但外資逆勢買超；周二收盤大漲792點，改寫台股史上最大漲點，收16145.98點，重回萬六並收復半年線。周三則收平，力守萬六，來到16132點。周四520行情盤中一度萬六失守，但終場驚險守住萬六大關，但外資、投信都轉賣。至於周五雖然大摩唱衰16家台廠，但表現不俗。

對於本周有如坐雲霄飛車般的態勢，啟發投顧分析師林國寶指出，最主要是受到疫情影響，短短幾天確診病例已經超過千例，對投資人的心理陰影當然會比較大一點。指數從今年4月29日最高點的17709點，直接跌到周一的15159點，一個月不到的時間，總共跌了2550點。

林國寶表示，周五（21日）盤勢比較好一點，盤中一度反彈388點，但卻留下了一點遺憾。原因是以今年高低點中間值來看，17709點與15159點中間值為16434點，與21日盤中高點16431點差了3點、未能站上達到一定支撐，因此預估接下來一周，指數應該會先下後上，或許會回測一下下影線的部分。

再來看本周焦點類股，林國寶指出，外資連買航運股為大宗，鎖定缺櫃跟缺原料相關，再加上股市小白又特別喜歡針對航運股三雄做當沖，因此，21日長榮、陽明、萬海都漲停板，投資人要做「有價有量」的航運股有機會，但不鼓勵大家去做當沖。

林國寶說，今年從17709點殺到15159點，高低點差了2550點，未來的操作策略可能要有所轉移。他進一步表示，股票漲上去，所得會增加，所得一增加之後，隱約性的通膨就會出現，所以投資標的可移轉到資產股概念身上，尤其如果它的本業獲利還算不錯的可以鎖定，如泰豐、榮運或南紡，至少在疫情之下，操作上有量有價，會比較順暢一點。

最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
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