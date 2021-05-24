今日來講股／分析師：現第四波修正　展望台股萬八有機會

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林國寶指出，若是往下修正，就要注意那個中值會不會被跌破，從6609點到17709點的中值為12159點，以修正幅度公式0.382倍來計算為13468點，也就是說這一次拉回來，如果13468點都沒有被跌破，那17709點應該都不會是高點，可能後面來到18000點沒有問題。
但林國寶提醒，來到萬八要思考下一波的行情在哪裡，這才是操作的核心！他認為這一個月主軸為權值較重的台積電跟聯電再搭配鋼鐵股，但接下來焦點可能在金融股上，因為看這一個月鋼鐵股由指標股領軍向上攻的態勢很明顯，一開始先是威致，表態完沒多久，第一銅也拉上去，最後由中鋼集其大成再向上攻。
同理可證，以這樣的歷史軌跡來看，金融股前一波沒有跟著鋼鐵、造紙、玻陶、航運拉上去，接下來可能輪到了。因為現階段國泰金跟富邦金慢慢感受到發動攻勢，相信其他金控或是銀行股也會相繼表態，明明他們手中資產價值也不斷增加，因此預估後面應該會由金融來集其大成。
最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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