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今日來講股／分析師：現第四波修正　展望台股萬八有機會

▲國內本土疫情仍升溫，面對全球股市詭譎與不確定性的疫情變化，投資人又要如何操作？（圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情仍升溫，面對全球股市詭譎與不確定性的疫情變化，投資人又要如何操作？（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-24 08:30:00

國內本土疫情仍升溫，外媒也懷疑台灣的防疫政策，再加上缺水又缺電，外界認為可能會衝擊台灣經濟。只是，4月份外銷訂單連14紅，多空交雜到底投資人要如何操作？為此，分析師指出，現為第四波修正，雖然疫情仍影響台股，但他認為未來台股萬八有機會，至於操作的核心可鎖定金融股。

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展望台股新一周態勢，啟發投顧分析師林國寶指出，還是要關注疫情對投資人心理層面的影響。至於用「波浪理論」技術面來看，從3955漲到9220點為第一波、9220跌到6609點是第二波、第三波拉上去分成五小波，漲到今年4月29日高點的17709點，總共漲了11100點，現在殺下來這2550點來到15159點，剛好是在第四波的修正位置，也就是往下的修正軌跡。

林國寶指出，若是往下修正，就要注意那個中值會不會被跌破，從6609點到17709點的中值為12159點，以修正幅度公式0.382倍來計算為13468點，也就是說這一次拉回來，如果13468點都沒有被跌破，那17709點應該都不會是高點，可能後面來到18000點沒有問題。

但林國寶提醒，來到萬八要思考下一波的行情在哪裡，這才是操作的核心！他認為這一個月主軸為權值較重的台積電跟聯電再搭配鋼鐵股，但接下來焦點可能在金融股上，因為看這一個月鋼鐵股由指標股領軍向上攻的態勢很明顯，一開始先是威致，表態完沒多久，第一銅也拉上去，最後由中鋼集其大成再向上攻。

同理可證，以這樣的歷史軌跡來看，金融股前一波沒有跟著鋼鐵、造紙、玻陶、航運拉上去，接下來可能輪到了。因為現階段國泰金跟富邦金慢慢感受到發動攻勢，相信其他金控或是銀行股也會相繼表態，明明他們手中資產價值也不斷增加，因此預估後面應該會由金融來集其大成。

最後，提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.72%67.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.11%11.89%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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