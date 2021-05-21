屏東首例確診65歲潮州鎮男性到過萬華 縣府公佈疫調足跡
屏東出現首宗本土病例，案號「3037」65歲潮州鎮男子因曾前往萬華一家鵝肉店與友人餐敘，雖無症狀但警覺自行至醫院採檢20日確認染疫；縣府21日公佈男子疫調足跡，四林平地森林園區、綠色隧道等相關地點均已消毒，匡列其親友5人採檢隔離。縣長潘孟安公佈最新防疫措施，包括流動商展夜市全面關閉、屏東民族夜市、墾丁大街店家全面外帶。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-21 17:05:56
潘孟安21日下午緊急透過個人臉書、有線電視第三公用頻道直播，偕同衛生局長施丞貴說明該案活動足跡，呼籲民眾請勿恐慌，屏東縣現設有14個戶外篩檢站，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院，民眾如有疑似症狀，醫院將先分流至篩檢站由醫師評估及採檢，並依症狀進行相關處置，請民眾共同防堵社區傳染。
屏東縣政府指出，該名男子5月8日與妻子前往臺北市萬華地區與友人餐敘，於北部地區停留至5月10日，之後與妻搭乘高鐵抵達左營站，轉搭臺鐵區間車返回潮州火車站，再騎乘機車返家。
自5月11日至19日期間，該男子曾至四林平地森林園區、綠色隧道運動等地；5月20日早上8時許他自行駕車前往醫院篩檢，後返回潮州鎮友人處，中午確診即由救護車載往醫院收治在負壓病房。
衛生局匡列確診者親友5人採檢隔離，衛生局提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測。潘孟安強調，截至20日止屏東縣已開出92張未載口罩舉發單、5張休閒場所違規營業，請大家共體時艱，「出門口罩務必戴好戴滿」。
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