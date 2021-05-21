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北市防疫旅館分級　柯文哲：設4家防疫專責旅館收容輕症

▲台北市長柯文哲宣布，設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲宣布，設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-21 17:31:08｜2021-05-21 18:16:45

新冠肺炎疫情持續延燒，連續7日確診數破百人，台北市萬華區更是重災區。台北市政府今(21)日宣布，將設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。

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北市下午防疫記者會上，台北市長柯文哲表示，因應北市疫情嚴重，必須採用新戰略思維，過去是把入境放在防疫旅館觀察14天，如無症狀才能進入台灣社會，過去一年這戰略非常成功。台北市現有103家防疫旅館，房間數為6884間，因應華航諾富特事件造成突破口，迅速調整戰略，防疫旅館將分成三級，一般防疫旅館，國外回來住這種旅館後若無症狀，再進入台灣社會；專門居家隔離的病人，他們是接觸確診者，台北市能做到一人一戶，這些人就送到居家隔離的防疫旅館；確診者真正需要住院只有20%，80%不需要住院者就送到專門收治快篩陽性或是輕症患者的防疫旅館。

柯文哲指出，收容輕症的專責防疫旅館就是台版「方倉醫院」，將有4家旅館，房間351間，同時會有醫、護、警進駐。近期召集的退休醫護人員就是要去這種防疫旅館去協助。柯文哲表示，各醫療院所、防疫旅館、集中檢疫所等防疫相關場域，請負責人在最短時間內，讓所有員工施打疫苗。

台北市副市長黃珊珊表示，台北凱撒大飯店即起暫停營運，已成為防疫專責旅館，她很感謝業者配合。

▲北市防疫旅館分級，北市設4家防疫專責旅館收容輕症。(圖／北市府提供)
▲北市防疫旅館分級，北市設4家防疫專責旅館收容輕症。(圖／北市府提供)
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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