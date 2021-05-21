北市防疫旅館分級 柯文哲：設4家防疫專責旅館收容輕症
新冠肺炎疫情持續延燒，連續7日確診數破百人，台北市萬華區更是重災區。台北市政府今(21)日宣布，將設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-21 17:31:08｜2021-05-21 18:16:45
北市下午防疫記者會上，台北市長柯文哲表示，因應北市疫情嚴重，必須採用新戰略思維，過去是把入境放在防疫旅館觀察14天，如無症狀才能進入台灣社會，過去一年這戰略非常成功。台北市現有103家防疫旅館，房間數為6884間，因應華航諾富特事件造成突破口，迅速調整戰略，防疫旅館將分成三級，一般防疫旅館，國外回來住這種旅館後若無症狀，再進入台灣社會；專門居家隔離的病人，他們是接觸確診者，台北市能做到一人一戶，這些人就送到居家隔離的防疫旅館；確診者真正需要住院只有20%，80%不需要住院者就送到專門收治快篩陽性或是輕症患者的防疫旅館。
柯文哲指出，收容輕症的專責防疫旅館就是台版「方倉醫院」，將有4家旅館，房間351間，同時會有醫、護、警進駐。近期召集的退休醫護人員就是要去這種防疫旅館去協助。柯文哲表示，各醫療院所、防疫旅館、集中檢疫所等防疫相關場域，請負責人在最短時間內，讓所有員工施打疫苗。
台北市副市長黃珊珊表示，台北凱撒大飯店即起暫停營運，已成為防疫專責旅館，她很感謝業者配合。
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