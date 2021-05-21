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高雄串門子餐廳感染連環爆　新北個案已經1傳6

▲高雄市長陳其邁表示，串門子餐廳疫情延燒，是典型的餐廳群聚。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，串門子餐廳疫情延燒，是典型的餐廳群聚。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-21 17:29:07｜2021-05-21 17:30:29

高雄今（21）日新增4起本土個案，高雄疫情指揮中心下午宣布，新增4起案例全都與新北的指標個案2336及串門子海鮮燒烤餐廳有關，是一起典型的餐廳群聚，目前在串門子已經出現6名確診者，高雄市長陳其邁表示，因新增1名外場服務員確診，疫調困難，目前已經擴大匡列，並呼籲民眾，凡5月14日至18日曾到過串門子餐廳的民眾，請撥打市府1999協助安排採檢。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日新增的這4起案都與指標個案2336，這名新北的林先生有關，案2336與在5月14日與友人在2樓5號包廂和另4名友人同桌聚餐，先前已知確診的除了有與2336同包廂吃飯的案2715之外，還有在兩個包廂外，1號包廂內用餐的案2527女保險業務員，今日4名確診者中，有2人和案2336同在5號包廂、1人和案2527的女保險業務員同在1號包廂，另1名則是串門子餐廳的外場服務人員。

▲串門子餐廳群聚目前已擴大匡列257人，目前仍持匡列中。（圖／高雄市政府提供）
▲串門子餐廳群聚目前已擴大匡列257人，目前仍持匡列中。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎說，案2964為1名52歲的女性，5月14、15日都和指標個案2336到左營區的串門子聚餐，5月18日晚間10點半左右曾到過鼓山區的7-11誠美門市，據個案自述這段時間大多都在家，因獲知友人案2336確診，自行通知衛生局為確診者接觸者，經衛生局指派防疫救護車隔離並進行採檢，在5月19日確診為陽性，CT值15，目前匡列2人。

至於案2965和案2964相同，與案2336連續兩天都到串門子用餐，但在5月14日下午1點左右也曾到鳳山的陳圓餡餅粥用餐，在獲知友人案2336確診後，主動通報1922，由衛生局安排進行採檢，5月19日確診為陽性，目前匡列28人。

案2963則為1號包廂內與案2527女保險業務員同桌用餐40多歲男同事，並無相關旅遊史，在5月18日接獲衛生局通知為案2527接觸者後進行採檢，5月20日採檢結果為陽性反應，CT值只有13，仍處於傳染力強的階段，在隔離前5月16日下午4點半曾到鹽埕區七賢三路上的哈林體育用品，接著就到富野路上一間茶葉行，5月17日曾送保單到美濃一間養護中心，但並未入內，目前匡列接觸者16人。

▲案3146為串門子餐廳的外場服務員。（圖／高雄市政府提供）
▲案3146為串門子餐廳的外場服務員。（圖／高雄市政府提供）
而案3146並非串門子的用餐顧客，而是一名40多歲的男性，是串門子餐廳的外場服務員，5月17日晚間7點到前金區五福二路上的NET購物，隨後獨自到七賢二路上的大家迷你火鍋用餐，深夜11點多再與同事到新樂街的大胖豬油拌麵用餐，5月18日下班後則到鼓山區臨海二路上的大埔鐵板燒西子灣旗艦店，隔天凌晨1點半及上午11點都曾到哨船街上的OK便利商店購物，在5月20日經衛生局通知為案2715的接觸者後進行隔離採檢，當天檢出陽性，CT值只有16.1。

潘炤穎說，經了解，案3146在5月14日起至5月18日串門子因疫情停業前，因為身體沒有症狀，所以都有去上班，其間經過了5天，疫調規模非常大；高雄市長陳其邁表示，目前由內而外匡3圈，第一圈以案2336為指標個案，以用餐日5月14日至停業的5月18日匡列148人，第2圈則匡列109人，目前1、2圈都已經通知採檢，並呼籲5月14日至18日曾到過串門子餐廳的民眾，請撥打市府1999專線，協助安排採檢。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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