高雄串門子餐廳感染連環爆　新北個案已經1傳6

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潘炤穎說，案2964為1名52歲的女性，5月14、15日都和指標個案2336到左營區的串門子聚餐，5月18日晚間10點半左右曾到過鼓山區的7-11誠美門市，據個案自述這段時間大多都在家，因獲知友人案2336確診，自行通知衛生局為確診者接觸者，經衛生局指派防疫救護車隔離並進行採檢，在5月19日確診為陽性，CT值15，目前匡列2人。
至於案2965和案2964相同，與案2336連續兩天都到串門子用餐，但在5月14日下午1點左右也曾到鳳山的陳圓餡餅粥用餐，在獲知友人案2336確診後，主動通報1922，由衛生局安排進行採檢，5月19日確診為陽性，目前匡列28人。
案2963則為1號包廂內與案2527女保險業務員同桌用餐40多歲男同事，並無相關旅遊史，在5月18日接獲衛生局通知為案2527接觸者後進行採檢，5月20日採檢結果為陽性反應，CT值只有13，仍處於傳染力強的階段，在隔離前5月16日下午4點半曾到鹽埕區七賢三路上的哈林體育用品，接著就到富野路上一間茶葉行，5月17日曾送保單到美濃一間養護中心，但並未入內，目前匡列接觸者16人。
而案3146並非串門子的用餐顧客，而是一名40多歲的男性，是串門子餐廳的外場服務員，5月17日晚間7點到前金區五福二路上的NET購物，隨後獨自到七賢二路上的大家迷你火鍋用餐，深夜11點多再與同事到新樂街的大胖豬油拌麵用餐，5月18日下班後則到鼓山區臨海二路上的大埔鐵板燒西子灣旗艦店，隔天凌晨1點半及上午11點都曾到哨船街上的OK便利商店購物，在5月20日經衛生局通知為案2715的接觸者後進行隔離採檢，當天檢出陽性，CT值只有16.1。
潘炤穎說，經了解，案3146在5月14日起至5月18日串門子因疫情停業前，因為身體沒有症狀，所以都有去上班，其間經過了5天，疫調規模非常大；高雄市長陳其邁表示，目前由內而外匡3圈，第一圈以案2336為指標個案，以用餐日5月14日至停業的5月18日匡列148人，第2圈則匡列109人，目前1、2圈都已經通知採檢，並呼籲5月14日至18日曾到過串門子餐廳的民眾，請撥打市府1999專線，協助安排採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。