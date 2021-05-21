萬華遭污名化？在地闆娘籲「別找戰犯」：遊民和你我一樣

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這位居酒屋老闆娘昨日在臉書粉專發文，透露自己是土生土長的萬華人，直言「不知道為什麼才幾天的時間，萬華變成了眾矢之地。好像病毒是萬華長出來的，好像萬華人都帶有病毒？萬華人被歧視的各種狀況，實在有夠無奈。」
老闆娘進一步指出，「那些被傳染的人都是沒有出國的人，他們哪裡來自己長出病毒？為什麼從萬華蔓延出去？為什麼萬華那麼多病毒？因為萬華是台北市最能包容各式各樣人的地方！」老闆娘認為，「社會裡較少資源的人，在萬華生活他們可以比較自在，萬華也一直都有非常多的社工、NGO團體，以及一直在關注這些在地議題的店家」。
老闆娘感嘆，「我們一直都在向外宣傳萬華的好，但現在....全部毀滅了。我們也沒什麼好找戰犯的，誰把病毒帶進社區、誰把病毒傳開來..這些都沒有意義，現在只需要做好自身健康管理以及保持同理心。」
老闆娘更向大家喊話，「在病毒前面，人人都一樣。那些遊民其實和你我都一樣，只是他們沒有家，最容易被拍到、最容易欺負，所以大家攻擊他們。」老闆娘更透露，沒開店的這幾天，在地的店家彼此互助，把菜都分給員工回家煮，大家食物互相交換，「在萬華的大家真的～超～級～溫～暖～」，最後還高呼「我愛萬華，我是萬華人，我超驕傲！」許多網友也紛紛在貼文底下留言打氣，替萬華人加油。（編輯：倪浩軒）
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