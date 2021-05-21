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萬華遭污名化？在地闆娘籲「別找戰犯」：遊民和你我一樣

▲台灣本土疫情爆發後，許多民眾聞「萬華」色變。一位當地的店家闆娘吐露心聲，直言「萬華人被歧視的各種狀況，實在有夠無奈」。（圖／民眾提供）
▲台灣本土疫情爆發後，許多民眾聞「萬華」色變。一位當地的店家闆娘吐露心聲，直言「萬華人被歧視的各種狀況，實在有夠無奈」。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 17:38:13

台灣COVID-19疫情持續延燒，而這些確診者中，許多足跡都可以連結到萬華，讓部分民眾聞萬華色變，包括一些當地的遊民或是「阿公店」的從業人員，不時也成為網路上遭人奚落的對象。對此，台北市長柯文哲強調絕對不要汙名化，替萬華加油打氣。而一位萬華當地的居酒屋闆娘也吐露心聲，直呼「在病毒前面，人人都一樣，那些遊民其實和你我都一樣。」

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▲至5月20日北市確診疫情現況。(圖／北市府提供）
▲至5月20日北市確診疫情現況。(圖／北市府提供）
這位居酒屋老闆娘昨日在臉書粉專發文，透露自己是土生土長的萬華人，直言「不知道為什麼才幾天的時間，萬華變成了眾矢之地。好像病毒是萬華長出來的，好像萬華人都帶有病毒？萬華人被歧視的各種狀況，實在有夠無奈。」

老闆娘進一步指出，「那些被傳染的人都是沒有出國的人，他們哪裡來自己長出病毒？為什麼從萬華蔓延出去？為什麼萬華那麼多病毒？因為萬華是台北市最能包容各式各樣人的地方！」老闆娘認為，「社會裡較少資源的人，在萬華生活他們可以比較自在，萬華也一直都有非常多的社工、NGO團體，以及一直在關注這些在地議題的店家」。

老闆娘感嘆，「我們一直都在向外宣傳萬華的好，但現在....全部毀滅了。我們也沒什麼好找戰犯的，誰把病毒帶進社區、誰把病毒傳開來..這些都沒有意義，現在只需要做好自身健康管理以及保持同理心。」

老闆娘更向大家喊話，「在病毒前面，人人都一樣。那些遊民其實和你我都一樣，只是他們沒有家，最容易被拍到、最容易欺負，所以大家攻擊他們。」老闆娘更透露，沒開店的這幾天，在地的店家彼此互助，把菜都分給員工回家煮，大家食物互相交換，「在萬華的大家真的～超～級～溫～暖～」，最後還高呼「我愛萬華，我是萬華人，我超驕傲！」許多網友也紛紛在貼文底下留言打氣，替萬華人加油。（編輯：倪浩軒）

▲萬華的在家居酒屋闆娘，發文替萬華加油打氣，呼籲外界別歧視萬華人。（圖／翻攝自「家吶子
▲萬華的在家居酒屋闆娘，發文替萬華加油打氣，呼籲外界別歧視萬華人。（圖／翻攝自「家吶子 台式居酒屋 Ka-la̍h-á」臉書）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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