台灣2週內解除3級？網熱議「篩檢量能」：確診數下降關鍵

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（21）日也宣布國內新增312例本土確診個案，面對如此嚴峻的疫情，就有一名網友發文，指出若台灣想要在兩星期內解決三級防疫警戒，目前遇到最大障礙就是，在過去一年多以來，沒準備的「篩檢量能」，每天能篩檢的人數越多，當日確診人數就會變多，「不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」。





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該名網友在PTT發文，指出現在判斷疫情有沒有惡化，不能光是看「每日確診人數」，況且「柯P每天也是以『篩檢陽性率』做指標」，而雙北市目前每天檢驗能量約有5000-6000人，陽性率從10%降到最幾天5%，假設風險區域加起來有10萬人，也要花20天以上才能檢測完。





原PO提到，若想要在2星期內解除三級，最大的障礙就是「這一年來沒有準備的『篩檢量能』」，運氣好的話，如果民眾自肅本領一流，陽性率不會增加，就是看風險區域要花多少時間，才能把前兩星期感染人數檢驗消化完，「每天能篩檢的人數越多，雖然當日確診人數會變多，不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」。





▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）

他最後也感嘆，自己是做生意的小商家，非常希望看到有巨大的篩檢跟病患處置能力，這樣才能快速回到正常經濟生活，「這一個月不知道要賠多少錢去，今年比去年更需要紓困了」。



