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台灣2週內解除3級？網熱議「篩檢量能」：確診數下降關鍵

▲一名網友表示，若台灣想在2周內解除3級，目前遇到最大障礙就是，在過去一年多以來，沒準備的「篩檢能量」。（圖／NOWnews資料照）
▲一名網友表示，若台灣想在2周內解除3級，目前遇到最大障礙就是，在過去一年多以來，沒準備的「篩檢能量」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 17:46:42｜2021-05-21 18:10:18

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（21）日也宣布國內新增312例本土確診個案，面對如此嚴峻的疫情，就有一名網友發文，指出若台灣想要在兩星期內解決三級防疫警戒，目前遇到最大障礙就是，在過去一年多以來，沒準備的「篩檢量能」，每天能篩檢的人數越多，當日確診人數就會變多，「不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」。

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該名網友在PTT發文，指出現在判斷疫情有沒有惡化，不能光是看「每日確診人數」，況且「柯P每天也是以『篩檢陽性率』做指標」，而雙北市目前每天檢驗能量約有5000-6000人，陽性率從10%降到最幾天5%，假設風險區域加起來有10萬人，也要花20天以上才能檢測完。

原PO提到，若想要在2星期內解除三級，最大的障礙就是「這一年來沒有準備的『篩檢量能』」，運氣好的話，如果民眾自肅本領一流，陽性率不會增加，就是看風險區域要花多少時間，才能把前兩星期感染人數檢驗消化完，「每天能篩檢的人數越多，雖然當日確診人數會變多，不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快的有機會看到確診人數下降」。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
同時，他也提出「這星期的新課題」，包括汐止國泰、雙和、台大等醫院，陸續出現確診病例，而為了保護醫護，增加篩檢，確診處置增加，「這些都需要整體醫療資源調度，中央地方要合作處理」。

他最後也感嘆，自己是做生意的小商家，非常希望看到有巨大的篩檢跟病患處置能力，這樣才能快速回到正常經濟生活，「這一個月不知道要賠多少錢去，今年比去年更需要紓困了」。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
貼文一出，網友則回應，「現在這情況能撐多久？日韓撐了一年多，還能撐多久」、「政府再不決斷，後面再多拖一個月，會更多商家倒閉」、「前兩天跟餐飲攤商聊天，菜市場沒開他們也沒進貨管道，真的要一路三級拖兩個月，攤商大概全都會恨透政府」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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