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吳宗憲：醫護加油！宋逸民發起防疫禱告　80位藝人響應

▲吳宗憲拍片為醫護加油。（圖／翻攝自藝起發光影片）
▲吳宗憲拍片為醫護加油。（圖／翻攝自藝起發光影片）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-21 21:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，本土確診個案暴增，宋逸民擔任教會「藝起發光」理事長，立即發起「藝人為疫情禱告、為台灣加油」行動，號召吳宗憲、魏德聖等近80位台前幕後的藝人，向抗疫中的醫生護士們加油、表達敬意，並祝福台灣。

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▲導演魏德聖響應防疫禱告行動。（圖／翻攝自藝起發光影片）
▲導演魏德聖響應防疫禱告行動。（圖／翻攝自藝起發光影片）
邀約一發出的短短2日內，沈玉琳、白家綺、吳東諺、白吉勝、徐小可、倪子鈞（小馬）等近80位藝人，陸陸續續站出來為台灣疫情禱告和加油，配上金曲音樂製作人洪敬堯作詞作曲的《愛你而已》一曲，一起喊出：「為台灣防疫工作禱告」、「為全民防疫行動禱告」、「醫護人員加油」、「台灣加油」，猶如當年牽手護台灣的景況，透過藝人接力式的加油和禱告，鼓勵全民做好自身居家隔離安全，配合政策，切勿焦慮恐慌，疫情必能盡快得到控制。

▲白吉勝（左起）、徐小可、宋逸民、陳維齡、吳東諺分享夫妻相處之道。（圖／藝起發光）
▲白吉勝（左起）、徐小可、宋逸民、陳維齡、吳東諺為醫護人員加油。（圖／藝起發光）
疫情使得周日街頭人車自動淨空、賣場架上物品搬空，宋逸民說：「其實可怕的不單是疾病，可怕是我們掉以輕心、自以為是。更可怕的是，我們被恐懼情緒和負面語言充滿，反而造成了恐慌和無措。」陳維齡也呼籲眾人抗疫要將心安正，不隨波逐流，說正面積極、勸勉造就的話語。此外，藝起發光每周五的主日聚會已正式改為線上聚會，避免群聚情形發生。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
20%80%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.67%8.33%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.38%24.62%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.98%22.02%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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