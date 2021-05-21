吳宗憲：醫護加油！宋逸民發起防疫禱告　80位藝人響應

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邀約一發出的短短2日內，沈玉琳、白家綺、吳東諺、白吉勝、徐小可、倪子鈞（小馬）等近80位藝人，陸陸續續站出來為台灣疫情禱告和加油，配上金曲音樂製作人洪敬堯作詞作曲的《愛你而已》一曲，一起喊出：「為台灣防疫工作禱告」、「為全民防疫行動禱告」、「醫護人員加油」、「台灣加油」，猶如當年牽手護台灣的景況，透過藝人接力式的加油和禱告，鼓勵全民做好自身居家隔離安全，配合政策，切勿焦慮恐慌，疫情必能盡快得到控制。
疫情使得周日街頭人車自動淨空、賣場架上物品搬空，宋逸民說：「其實可怕的不單是疾病，可怕是我們掉以輕心、自以為是。更可怕的是，我們被恐懼情緒和負面語言充滿，反而造成了恐慌和無措。」陳維齡也呼籲眾人抗疫要將心安正，不隨波逐流，說正面積極、勸勉造就的話語。此外，藝起發光每周五的主日聚會已正式改為線上聚會，避免群聚情形發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。