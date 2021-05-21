女星秀美胸迎生日　自買蛋糕慘被打火機燙

林采欣昨（20）日開直播與粉絲在線上度過生日，對於這次特別的慶生經驗，林采欣笑說，雖然原本的計畫全都泡湯，卻仍感受到大家滿滿的愛，也意外收到不少朋友們的驚喜禮物。而她在直播中穿著清涼，露出白皙天鵝頸與美胸。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-21 22:00:00
林采欣在Instagram開慶生直播，她身穿黑色細肩帶上衣，露出白皙皮膚、美胸，邀請米非、Amber、呆寶靜、比利等好友們連線，更開放粉絲現場點歌，度過充實的一天，她透露：「整個過程都很開心，一點都不覺得寂寞或孤單，整天都充滿幸福的氛圍！」她也開玩笑說：「今天還幫自己點了蠟燭、切了蛋糕，還不小心自己被打火機燙到，哈哈！」
昨天是林采欣的生日，卻因為疫情的關係無法和大家相聚，她表示：「以往在這一天我都是在工作或者和朋友慶生，不過因爲疫情我很早就決定取消所有聚會，決定一個人在家裡過，很特別的經驗！」本來計畫生日要和媽媽、朋友們一起吃飯的她，今年除了自己在家過，更早早替自己訂做了蛋糕，笑說：「我媽媽還笑我壽星怎麼自己買蛋糕！」
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