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名家論壇》黎榮章／大數據透視侯友宜的兩大罩門

▲新北市長侯友宜被視為藍軍競逐2024的實力派人選，但他的網路實力並不如民調般亮眼。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.19）
▲新北市長侯友宜被視為藍軍競逐2024的實力派人選，但他的網路實力並不如民調般亮眼。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.19）

文/黎榮章

2021-05-21 18:52:02｜2021-05-21 18:52:13

新北市長侯友宜雖才在市長第一任期內，但他一直被看好是藍軍2024可能人選。美麗島電子報4月底公布「誰最適合擔任下一屆總統」調查，侯友宜也名列第二，僅次於副總統賴清德；新台灣國策智庫5月中旬民調則顯示，侯友宜在新北的施政滿意度飆破8成，身為國民黨最大執政縣市首長，市政滿意度又超高，使得侯友宜擁有全國性聲望，藍營支持者期待他帶領國民黨重返執政。

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不過侯友宜的網路實力並不如民調般亮眼。據QuickseeK快析輿情資料庫數據，侯友宜今年的網路聲量走勢中，聲量高點不多，高峰點僅出現在近日的本土疫情爆發，因搭上熱門時事才衝高聲量，而侯友宜自己發動的各種議題，例如帶頭打AZ疫苗、跟風推薦台劇《火神的眼淚》，網路反應都平平，聲量拉抬不起來。由此可知，他的第一大罩門便是「創造議題的能力不佳」，唯有搶搭熱門話題才有機會獲得高聲量曝光。

▲侯友宜：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲侯友宜：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
大數據分析顯示，侯友宜的網路聲量第二大罩門是「友軍少、敵軍多」。侯友宜備受藍支持者期待，自然成為綠軍眼中釘，網路攻擊他的偏綠粉專可說是遍地開花。據QuickseeK快析輿情指出，從一月至今，臉書上攻擊侯友宜的親綠粉專每月約有40個，平均每月約創造5萬則互動。例如當公投炒得正熱時，泛綠的KOL音地大地就直指說「這件事（重啟核四），國民黨應該去問侯友宜啊」、民進黨官方粉專也親自點名侯友宜「面對核四公投，莫再鮭（龜）縮」。

一直到這一波本土疫情爆發，侯友宜第一時間喊出封城，同樣立即招致批判，綜前所述，可看出攻擊侯友宜的臉書粉專來源廣泛，不侷限綠營人物或黨部，還包括外圍的綠營支持者系統，光是今年攻擊侯友宜的貼文，總共已創造20萬人次按讚、留言和分享也都近萬則，互動數目相當可觀。

▲親綠臉書粉專：侯友宜貼文互動數據（圖／QuickseeK提供）
▲親綠臉書粉專：侯友宜貼文互動數據（圖／QuickseeK提供）
回過頭來觀察親藍社群的情況，則可發現相關討論有95％都集中在侯友宜自己的臉書粉專，他在網路上的友軍不多，不管是黨內其他政治人物，或者親藍粉專，目前似乎仍與他保持一段距離。因侯友宜是警察出身，並非傳統藍軍，不屬於黨內馬家軍或連家軍，亦非韓國瑜人馬或朱立倫人馬，網路上會與他熱絡互動的黨內同志本來就少；況且侯友宜與綠營許多政治人物交情匪淺，縱使獲得不少基層民眾愛戴，但在派系壁壘分明的國民黨中，仍難以獲得友軍主動相挺，這也是他面臨的挑戰之一。

▲親藍臉書粉專：候友宜關注度來源分析（圖／
▲親藍臉書粉專：候友宜關注度來源分析（圖／ QuickseeK提供）
越小的選舉如里長選舉、地方鄉鎮長選舉，黨派界線越模糊，重視的是人與人之間的連結；反之，全國性選戰、總統大選，則價值觀導向較強，重視理念的宣揚，空戰遂成為勝選不可或缺的關鍵之一。侯友宜目前空軍戰力面臨「創造議題能力不佳」、「友軍少、敵軍多」兩大困境，不怪乎他的民調雖長期領先，卻始終閉口不表態2024，似乎是明白自己的實力距問鼎總統大位仍有距離。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
 

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
21.74%78.26%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.6%8.4%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.11%24.89%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.09%21.91%
2021-05-18-2021-05-21
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