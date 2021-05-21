名家論壇》黎榮章／大數據透視侯友宜的兩大罩門

我是廣告 請繼續往下閱讀
大數據分析顯示，侯友宜的網路聲量第二大罩門是「友軍少、敵軍多」。侯友宜備受藍支持者期待，自然成為綠軍眼中釘，網路攻擊他的偏綠粉專可說是遍地開花。據QuickseeK快析輿情指出，從一月至今，臉書上攻擊侯友宜的親綠粉專每月約有40個，平均每月約創造5萬則互動。例如當公投炒得正熱時，泛綠的KOL音地大地就直指說「這件事（重啟核四），國民黨應該去問侯友宜啊」、民進黨官方粉專也親自點名侯友宜「面對核四公投，莫再鮭（龜）縮」。
一直到這一波本土疫情爆發，侯友宜第一時間喊出封城，同樣立即招致批判，綜前所述，可看出攻擊侯友宜的臉書粉專來源廣泛，不侷限綠營人物或黨部，還包括外圍的綠營支持者系統，光是今年攻擊侯友宜的貼文，總共已創造20萬人次按讚、留言和分享也都近萬則，互動數目相當可觀。
回過頭來觀察親藍社群的情況，則可發現相關討論有95％都集中在侯友宜自己的臉書粉專，他在網路上的友軍不多，不管是黨內其他政治人物，或者親藍粉專，目前似乎仍與他保持一段距離。因侯友宜是警察出身，並非傳統藍軍，不屬於黨內馬家軍或連家軍，亦非韓國瑜人馬或朱立倫人馬，網路上會與他熱絡互動的黨內同志本來就少；況且侯友宜與綠營許多政治人物交情匪淺，縱使獲得不少基層民眾愛戴，但在派系壁壘分明的國民黨中，仍難以獲得友軍主動相挺，這也是他面臨的挑戰之一。
越小的選舉如里長選舉、地方鄉鎮長選舉，黨派界線越模糊，重視的是人與人之間的連結；反之，全國性選戰、總統大選，則價值觀導向較強，重視理念的宣揚，空戰遂成為勝選不可或缺的關鍵之一。侯友宜目前空軍戰力面臨「創造議題能力不佳」、「友軍少、敵軍多」兩大困境，不怪乎他的民調雖長期領先，卻始終閉口不表態2024，似乎是明白自己的實力距問鼎總統大位仍有距離。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com