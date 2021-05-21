疫苗險市府買單　陳其邁：醫事人員務必打疫苗

4大醫學中心、2個醫師公會、2個護理師公會、2個醫檢師公會，共同做成一致的決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，也以和富邦產物保險談妥疫苗險，用最優惠價格提供最優質產物保險內容，「經費全部由市府負責」。

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擴大醫院服務量能，也要確保醫事人員安全，COVID-19預防最重要的就是要施打疫苗，所以今天召集了4大醫學中心、6大公會做出一致決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，施打疫苗讓身體有抗體，才能讓自己不染病，才能維護家人安全，萬一有人沒施打疫苗染疫，醫療量能也可能出現風險。

高雄市政府也宣布，高雄不管是市立醫院、私人診所、國立醫院、醫學中心、區域醫院、地區醫院等等，所有醫事人員，也包括醫院行政人員，如中央疫情指揮中心配給高雄疫苗，醫事人員優先施打，陳其邁說：「市長一定挺醫護」。

高醫院長鍾飲文則表示，醫護人員施打疫苗可以產生綜合抗體，保護自己健康，也保護抗疫夥伴，感謝高雄市府團隊對第一線醫護人員的支持，協助疫苗險的部分，讓所有的第一線醫療人員能夠沒有後顧之憂去施打疫苗。