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疫苗險市府買單　陳其邁：醫事人員務必打疫苗

▲高雄市長陳其邁表示，4大醫學中心、6大公會做出一致決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，經費全部由市府負責。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，4大醫學中心、6大公會做出一致決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，經費全部由市府負責。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-21 19:04:12｜2021-05-21 19:07:06

COVID-19本土疫情持續延燒，為了第一線醫護人員的安全，高雄市長陳其邁今（21）日下午找來4大醫學中心、2個醫師公會、2個護理師公會、2個醫檢師公會，共同做成一致的決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，也以和富邦產物保險談妥疫苗險，用最優惠價格提供最優質產物保險內容，「經費全部由市府負責」。

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高雄市長陳其邁表示，擴大醫院服務量能，也要確保醫事人員安全，COVID-19預防最重要的就是要施打疫苗，所以今天召集了4大醫學中心、6大公會做出一致決議「所有醫事人員務必施打疫苗」，施打疫苗讓身體有抗體，才能讓自己不染病，才能維護家人安全，萬一有人沒施打疫苗染疫，醫療量能也可能出現風險。

高雄市政府也宣布，高雄不管是市立醫院、私人診所、國立醫院、醫學中心、區域醫院、地區醫院等等，所有醫事人員，也包括醫院行政人員，如中央疫情指揮中心配給高雄疫苗，醫事人員優先施打，陳其邁說：「市長一定挺醫護」。

高醫院長鍾飲文則表示，醫護人員施打疫苗可以產生綜合抗體，保護自己健康，也保護抗疫夥伴，感謝高雄市府團隊對第一線醫護人員的支持，協助疫苗險的部分，讓所有的第一線醫療人員能夠沒有後顧之憂去施打疫苗。

高雄市兩大醫師公會號召自願投入「社區快篩」的防疫工作的醫師，目前已經有150位醫師報名，但高雄社區快篩站何時才會成立？對此陳其邁則強調，還是要分兩部分看，第一是「社區傳播」，像萬華、中和地區都發生社區流行的狀況，快篩的陽性預測值還是和盛行率有關；第二則是「高風險」，高雄市現在出現的狀況是屬於特殊群聚感染，所以就針對群聚感染的部分做快篩，以及有雙北旅遊史、有症狀的民眾，也是高風險族群，所以會針對這個部分做快篩，目前高雄市已提供23個快篩及篩檢的地點，假如要去，先打1999就會安排去做採檢，快篩、PCR都會，要精準有效率地做快篩的篩檢。

高雄市醫師公會賴聰宏理事長則表示，在市長號召下，在一天半之內，就有大約150名基層開業醫師自願到社區篩檢站幫忙，萬一大爆發的話，這150位醫師都會出來，但第1要件是有打過疫苗，第2個要件是衛生局會提供全套防護設施給篩檢醫師使用，第3要給這些防疫醫師保險，第4則必須要訓練好才可以去篩檢。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
21.74%78.26%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.6%8.4%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.11%24.89%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
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2021-05-18-2021-05-21
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