疫苗險市府買單　陳其邁：醫事人員務必打疫苗

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高雄市政府也宣布，高雄不管是市立醫院、私人診所、國立醫院、醫學中心、區域醫院、地區醫院等等，所有醫事人員，也包括醫院行政人員，如中央疫情指揮中心配給高雄疫苗，醫事人員優先施打，陳其邁說：「市長一定挺醫護」。
高醫院長鍾飲文則表示，醫護人員施打疫苗可以產生綜合抗體，保護自己健康，也保護抗疫夥伴，感謝高雄市府團隊對第一線醫護人員的支持，協助疫苗險的部分，讓所有的第一線醫療人員能夠沒有後顧之憂去施打疫苗。
高雄市兩大醫師公會號召自願投入「社區快篩」的防疫工作的醫師，目前已經有150位醫師報名，但高雄社區快篩站何時才會成立？對此陳其邁則強調，還是要分兩部分看，第一是「社區傳播」，像萬華、中和地區都發生社區流行的狀況，快篩的陽性預測值還是和盛行率有關；第二則是「高風險」，高雄市現在出現的狀況是屬於特殊群聚感染，所以就針對群聚感染的部分做快篩，以及有雙北旅遊史、有症狀的民眾，也是高風險族群，所以會針對這個部分做快篩，目前高雄市已提供23個快篩及篩檢的地點，假如要去，先打1999就會安排去做採檢，快篩、PCR都會，要精準有效率地做快篩的篩檢。
高雄市醫師公會賴聰宏理事長則表示，在市長號召下，在一天半之內，就有大約150名基層開業醫師自願到社區篩檢站幫忙，萬一大爆發的話，這150位醫師都會出來，但第1要件是有打過疫苗，第2個要件是衛生局會提供全套防護設施給篩檢醫師使用，第3要給這些防疫醫師保險，第4則必須要訓練好才可以去篩檢。
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