名家論壇》林瑋豐／侯友宜「漫天喊價」式的超前部署防疫

本土疫情爆發後，新北市長侯友宜的「喊價式防疫」發揮到了極限，無論是高喊「封城」、「建方艙醫院」、「準四級警戒」，仗著自己原先的高民調，彷彿喊得越大聲、喊得越嚴格，無知的市民就會覺得市長好積極。不但無視自己執政下的新北市有無這樣的能量做到，更是侯友宜崇尚威權高壓統治的原形畢露。





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當中央疫情指揮中心將疫情警戒升至二級時，侯友宜自動「+1」喊出要三級；等到中央再將疫情警戒升到三級時，侯友宜再度「+1」喊到四級。反正我只要喊的比中央還強烈，就顯得我比中央更嚴謹、更會（用嘴）防疫。





實際上這種「超前部署」並不是漫天喊價，而是要考量自己縣市的能量，以及現實中執行的可能性。光是這一點，同樣在確診數字爆發的台北市，柯文哲就比侯友宜務實許多。





事實上，在雙北從上週末進入三級警戒之後，週末兩日公眾場所宛如空城，到了上班日，大眾運輸及市區道路同樣少了大半通勤民眾，民間及企業配合度高，所以柯文哲才會抛出「自動自發封城」這樣鼓勵市民的言論。





反而，一下子採用極端高強度的封城，在台灣如此狹小的國家中，只會在短時間內增加逃難式的人流移動，無法有效阻斷連結，導致病毒流動；更甚者，高壓限制人民生活作息，必須考量引發的反彈，可能反過來造成執行困難，達不到效果。





同樣的問題，也發生在雙北發布三級警戒後，侯友宜馬上喊話要鄰近的基隆、桃園也跟進三級，也是造成變相鼓勵人群跨區移動，不知到底是無視防疫警戒標準，或習慣自己發明標準。





侯友宜從中國學來的那句「方艙醫院」，更是不切實際地亂喊，蓋一座方艙，所需要的時間是多久？在人口密集的直轄市區要蓋在哪裡？侯友宜全都講不出來，他口中的「方艙醫院」只是另一個漫天喊價的空話。





台灣經過去年的準備，雖然目前確診人數暴增、醫療資源需求也大幅增加，然而包括防疫旅館、集中檢疫所都有充足空間，可以收置輕症患者，實在不會在這時候需要另闢那種內部開放式、還有交叉傳染風險的方艙醫院。





侯友宜該做的，是收起自己還在那套威權高壓統治手段的「侯警探」心態，少再講那些「我一定比別人更嚴格」的空話，看看其他地方是如何實際面對問題。





新北的人口數全國最多，確診數也緊追在台北之後，但設立快篩站、部署防疫旅館的房間數，竟是進度嚴重落後，甚至新北市公布的確診者足跡，竟已經只剩日期、而沒有時間，根本徒增民眾恐慌及困惑，這樣的公布已經沒有任何意義，不如不要。





「超前部署」一詞，在疫情發生的這一年多以來，被廣泛使用，但是「超前部署」絕對不是「漫天喊價」。近來媒體很愛在各種政治人物喊話時下標「霸氣」，好像這些男人講什麼都很「霸氣」，但是仗著自己是一方之「霸」，喊些沒有可行性的空話，只不過是突顯自己是另個草包市長。











●作者：林瑋豐／獨立媒體人





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