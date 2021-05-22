名家論壇》黎榮章／公投「藻礁案」 綠營攻防的焦點？

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觀察QuickseeK快析輿情資料庫數據，可發現綠營在「藻礁」及「反萊豬」公投的網路大環境雙雙居於劣勢，兩議題聲量都不及藍營社群。整個「反萊豬」公投的宣傳量，藍營與綠營粉專的聲量比例分別為87.7%、12.3%，差距高達75.4個百分點。「反萊豬」由國民黨領銜主提，食安問題與民生息息相關，日前又爆出國防部使用美豬，自然鎖定此議題猛打。
而綠營社群在雙雙落後的情況下，選擇先將主戰場放在藻礁案的溝通。相較反萊豬一案12.3%的低討論量，民進黨在藻礁議題的討論量較有存在感，達46.8%。這麼做的原因在於，藻礁公投連署的環團與綠營支持者重疊性相當高，此案對民進黨而言可說是「後院失火」，若不趕緊把自家火勢撲滅，加強支持者的溝通，怎有辦法整隊出發，與國民黨大戰公投？
再透過QuickseeK觀察偏綠粉專的藻礁公投議題類聚，顯示「外推方案」及「核四重啟」為明顯討論方向，各佔18%。綠營不只在網路社群上大力溝通，5月初政院也接納外界意見，正式端出「天然氣第三接收站外推」方案，願以150億元代價回應保護藻礁訴求，展現誠意，初步清理藻礁戰場；而「核四」則為藍綠攻防點，批評藍營藉藻礁操作能源轉型，意圖重啟核四，將台灣暴露核外洩危險之中。
從類聚中可看出綠營溝通面向十分多元。生態環保面占了14%，不僅從「藻礁生態」出發溝通，也提到2013年蔡英文參訪「觀新藻礁」後規劃為保護區，強調三接也以同樣的環保理念保護大潭藻礁；而經濟面則說明近日產業回流，科技業、光電業、半導體業都需要大量用電，經長王美花也坦言，第三接收站若無法達成勢必將提高燃煤，空氣汙染問題將愈發嚴重，電價也可能受到影響，分佔8%、7%。
政治層面則有7%的討論量，指出藻礁公投若通過恐怕對內閣造成衝擊，甚至解體；另大潭里里長彭明聰日前也痛批環團「沒問過他們意見」、「不要核四、燃煤，那要用什麼發電？」，擺出里民近年逐漸接受三接的態度。而公投領銜人潘忠政也有5%，部分質疑其政治操作意圖。
828公投是2022地方大選的賽前熱身，以及2024總統大選的風向球，藍綠兩黨都極度重視。隨著公投日前正式成案，觀測輿情大數據可看出民進黨應對公投一役，選擇藻礁公投議題起手，綠營政治人物粉專、泛綠粉專都針對藻礁一案，對內向支持者溝通。目前看來面向雖廣，但在泛綠社群造成的聲量迴響卻比泛藍還低，也暴露是否「溝通不力」的隱憂。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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