  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江宏傑掃婚變陰霾　樂當奶爸曝帶娃近況

▲江宏傑開直播分享近況，提到最近都在家帶小孩。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑開直播分享近況，提到最近都在家帶小孩。（圖／翻攝江宏傑IG）

記者吳雨婕/台北報導

2021-05-21 22:39:32

江宏傑、福原愛在今年3月傳出婚變，江宏傑也已經向高雄法院訴請離婚，對於婚變一事始終低調的他，持續在螢光幕前工作，敬業態度令人佩服。而在今（21）日晚，他所屬的華研國際旗下藝人輪流進行直播，他也不例外在晚間10點開啟直播與粉絲互動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江宏傑於今天晚上在IG開直播與粉絲互動，直播中他穿著樸素的居家服，雖然沒有妝髮，但是氣色看起來非常好，背景推測是在房間。而他在《全明星運動會》第二季中擔任紅隊領隊一職，因此紅隊的隊員們紛紛上線助陣互動，許久沒與粉絲互動的江宏傑，笑說很久沒開直播有點緊張。

▲江宏傑開直播分享近況。（圖／華研國際提供）
▲江宏傑開直播分享近況。（圖／華研國際提供）
在直播中，有粉絲問起他在居家防疫期間都在做些什麼，江宏傑透露：「其實就是陪陪小孩、跟小孩一起玩，教他們做做蛋糕，當個江老師，念繪本給他們聽。」身為桌球選手的他，還示範更換桌球拍外皮的步驟，還分享桌球選手每隔一段時間就換一張皮。留言區中許多粉絲起鬨希望江宏傑能唱歌，心情看起來不錯的他，對於要求可以說是有求必應，還清唱了孩子們喜歡的可愛歌曲《Baby Shark》。之後王家梁、郭彥均、廖允杰也都加入共同直播行列，讓觀看人數瞬間飆破1萬人，王家梁還幽默的要求江宏傑唱《真實》，似乎意有所指。

▲江宏傑把王家梁、郭彥均、廖允杰拉入共同直播行列。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑（左上起）把王家梁、郭彥均、廖允杰拉入共同直播行列。（圖／翻攝江宏傑IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
20%80%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.67%8.33%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.38%24.62%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.98%22.02%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀