江宏傑掃婚變陰霾　樂當奶爸曝帶娃近況

江宏傑也已經向高雄法院訴請離婚，對於婚變一事始終低調的他，持續在螢光幕前工作，敬業態度令人佩服。而在今（21）日晚，他所屬的華研國際旗下藝人輪流進行直播，他也不例外在晚間10點開啟直播與粉絲互動。

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江宏傑於今天晚上在IG開直播與粉絲互動，直播中他穿著樸素的居家服，雖然沒有妝髮，但是氣色看起來非常好，背景推測是在房間。而他在《全明星運動會》第二季中擔任紅隊領隊一職，因此紅隊的隊員們紛紛上線助陣互動，許久沒與粉絲互動的江宏傑，笑說很久沒開直播有點緊張。

▲江宏傑開直播分享近況。（圖／華研國際提供）

在直播中，有粉絲問起他在居家防疫期間都在做些什麼，江宏傑透露：「其實就是陪陪小孩、跟小孩一起玩，教他們做做蛋糕，當個江老師，念繪本給他們聽。」身為桌球選手的他，還示範更換桌球拍外皮的步驟，還分享桌球選手每隔一段時間就換一張皮。留言區中許多粉絲起鬨希望江宏傑能唱歌，心情看起來不錯的他，對於要求可以說是有求必應，還清唱了孩子們喜歡的可愛歌曲《Baby Shark》。之後王家梁、郭彥均、廖允杰也都加入共同直播行列，讓觀看人數瞬間飆破1萬人，王家梁還幽默的要求江宏傑唱《真實》，似乎意有所指。