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平衡疫苗分配　輝瑞、莫德納、嬌生允諾供應窮國35億劑

▲美國COVID-19疫苗製造商輝瑞、莫德納和嬌生在20國集團（G20）衛生峰會上表示，他們將在今年和明年合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家，售價將依成本價或折扣價。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國COVID-19疫苗製造商輝瑞、莫德納和嬌生在20國集團（G20）衛生峰會上表示，他們將在今年和明年合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家，售價將依成本價或折扣價。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-22 06:10:39

（中央社羅馬21日綜合外電報導）美國COVID-19疫苗製造商輝瑞、莫德納和嬌生今天在20國集團（G20）衛生峰會上表示，他們將在今年和明年合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家，售價將依成本價或折扣價。

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法新社報導，美國製藥業巨擘輝瑞（Pfizer）的董事長暨執行長博爾拉（Albert Bourla）在會議上表示，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給這些國家，其中10億劑將在今年內交貨。

莫德納（Moderna）執行長班塞爾（StephaneBancel）則宣布，今年將對較貧窮國家出貨「最多9500萬劑」疫苗，明年再供應「最多9億劑」，包括透過COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）提供的部分。

嬌生（Johnson & Johnson）副董事長暨科學長史托佛斯（Paul Stoffels）說，他們先前已與Covax簽訂協議，會在今年內供應最多2億劑疫苗；而目前正在討論「可能加碼供應3億劑…合計最多達到5億劑」。

今天稍早峰會開場時，歐洲聯盟（EU）也承諾捐1億劑疫苗給較貧窮國家。

這場峰會討論如何從COVID-19疫情復甦，以及如何避免再度出現疫情大流行。全球領袖藉此峰會場合強調世界各地擴大疫苗接種的重要性，並研究有必要採取哪些行動以避免再度出現類似危機。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1100521

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
23.21%76.79%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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91.8%8.2%
2021-05-20-2021-05-23

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75.05%24.95%
2021-05-20-2021-05-22

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