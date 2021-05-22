獨／又是「淡水阿嬤」　唐鳳打消參選市長念頭

前新北市長朱立倫違背自己的「做好、做滿」承諾，代表國民黨角逐2016總統大選，當時朱立倫的理由是「淡水阿嬤」要他一定要出來選；其實下屆台北市長熱門人選之一的行政院政務委員唐鳳，也因他「淡水阿嬤」的一席話，打消參選市長的念頭。
文／陳志仁
2021-05-22 00:12:13
唐鳳今（21）日受邀宜蘭大學人文及管理學院之邀，以線上的方式，與EMBA在內的學生暢談「2021數位創新」；有學生提問「是否參選台北市長？」唐鳳語出驚人的表示，「我的戶籍在新北市，我每4年選的都是新北市市長，所以沒有要參選台北市長的打算！」
唐鳳說，之前有人找他出來參選，他去問住在淡水的阿嬤，阿嬤的觀察是，「你現在用數位深化民主、連結國際的這件事，說真的沒有反對黨，台灣的主流政黨也都同意這件事情！」尤其從最近幾天大家都在熱烈的討論「1922簡訊實聯制」，就知道「沒有反對黨」。
唐鳳指出，簡單來說，如果他現在加入或依靠某個政黨去選市長，這些本來值得大家集思廣益創新的事，就會變成非得有反對黨不可，「因為有人跟他競選，一定有一個人贏、一個人輸」；阿嬤認為「他如果還想做這件事（1922簡訊實聯制、口罩實名制等創新），其實選市長反而讓這些事做不到！」
唐鳳強調，阿嬤這番很有智慧的建言，對他而言是一個好的提醒；也對線上的學生重申，「我是最聽淡水阿嬤的話」，淡水阿嬤說不要選，那就不要選，所以他也打消參選市長的念頭，繼續做數位創新的事情。