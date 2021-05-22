地牛翻身！雲南一晚搖20多次已3死 青海也傳7.4強震
中國雲南近日接連傳出地震，大理漾濞縣21日晚間又發生規模6.4的地震，餘震不斷，截至發稿時間為止，已知至少造成3人死亡；無獨有偶，中國的青海省也在22日凌晨發生規模7.4強震，深度僅17公里。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-22 06:59:39｜2021-05-22 07:03:57
綜合陸媒報導，雲南省大理白族自治州漾濞縣在21日晚間9點21分，先是發生芮氏規模5.6的地震，震源深度10公里，屬於極淺層地震。過沒多久，晚間9點48分，漾濞縣又發生芮氏規模6.4的強震，深度僅8公里。
報導指出，在6.4的地震發生前後2個小時，漾濞縣就震了至少17次，規模介於2.8至6.4之間，均為淺層地震，餘震並持續至22日凌晨還在發生，累計已達29次之多。雲南其他地區，如大理、保山、楚雄等地震感強烈，昆明和攀枝花亦有明顯震感。
另根據中國地震網消息，5月22日凌晨02時04分，在青海省果洛藏族自治州的瑪多縣，也發生了規模7.4的強震(美國地質研究所的數據則為7.3)，瑪多縣委宣傳部工作人員表示，瑪多縣震感強烈，不少居民在意識到地震發生後紛紛逃出門。鄰近的青海省省會西寧、甘肅省也皆能感受到搖晃。
2010年時，青海亦曾遭規模6.9的強震襲擊，當時造成3000人死亡或失蹤。