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公職宣誓條例正式刊憲生效！香港12名區議員失資格

▲在北京的強力推動之下，香港泛民派的生存空間越來越窄，原本就有限的選舉權利也面臨剝奪。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲在北京的強力推動之下，香港泛民派的生存空間越來越窄，原本就有限的選舉權利也面臨剝奪。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-22 08:14:24

香港公職人員宣誓條例，於昨(21日)正式刊登憲報並生效，內容規定區議會議員必須宣誓，擁護基本法、效忠香港特區政府，據悉已有12位區議員因拒絕宣誓、被判刑或是於條例生效前請辭而失去資格。

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綜合香港媒體報導，《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》正式生效，去年參選立法會時被裁定提名無效的岑敖暉、袁嘉蔚、梁晃維及鄭達鴻，區議員席位都空缺；其中梁晃維及鄭達鴻已在條例生效前就辭職，袁嘉蔚、岑敖暉則在去年參與立法會選舉時，就已遭裁定不符合宣誓要求，加之上個月又因去年六四和平集會一案，被判刑逾3個月，如今成為條例生效後首批被DQ（褫奪資格）的議員，5年內不得參選。

香港政府亦在刊憲時公布區議會確切的12個空缺議席，除了袁嘉蔚（南區田灣選區）、岑敖暉（荃灣海濱選區）及鄭達鴻（東區丹拿選區）外，還包括尹兆堅（葵青石蔭選區）、林名溢（大埔大埔墟選區）、連桷璋（大埔廣福及寶湖選區）、胡耀昌（大埔新富選區）、伍健偉（元朗嘉湖北選區）、王百羽（元朗天恒選區）、鍾錦麟（西貢欣英選區）、徐子見（東區漁灣選區）及洪駿軒（觀塘翠屏選區）。

香港政府政府發言人聲稱，該條例對維護香港特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」非常重要，有利於「一國兩制」行穩致遠。特區政府將按條例規定，落實相關的宣誓安排，並就相關情況在公共選舉中加入參選限制。

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