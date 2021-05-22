參加旅遊團染疫、死後才確診　遊覽車上共13人中鏢

中央流行疫情指揮中心今（22）日指出，新增323例確診，其中321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案為校正回歸上周各日個案，且新增2例死亡（案3097、案3553），而其中一名死亡後才確診，屬於旅遊團成員，由於遊覽車上還有其他人確診，引發恐慌。發言人莊人祥指出，該團遊覽車共13人確診，會請衛生局持續匡列接觸者。
記者許家禎／台北報導
2021-05-22 15:16:59
今日新冠肺炎添2死，分別為案3097與案3553，而其中一名死者，是死後才確診，且外傳該名死者是因為參加旅遊團染疫，團內有不少成為來自中永和，引發民眾恐慌，希望做足疫調。
為此，莊人祥指出，該名死者確實是死亡後才確診，為一旅遊團成員，由於旅遊團有確診個案，因此他也被匡列。他是5月7到8日參加旅遊團，遊覽車搭載42人，5/18他被衛生局匡列，19日採檢後確診、21日死亡，目前遊覽車上有13人確診，而他的家人目前沒有症狀，列入居家隔離，會持續跟衛生局詢問並匡列接觸者。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。