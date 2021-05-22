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參加旅遊團染疫、死後才確診　遊覽車上共13人中鏢

▲中央流行疫情指揮中心今（22）日指出新增2例死亡，其中一名死亡後才確診，曾參加旅遊團，而遊覽車上已有13人確診。（圖／取自免費圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心今（22）日指出新增2例死亡，其中一名死亡後才確診，曾參加旅遊團，而遊覽車上已有13人確診。（圖／取自免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2021-05-22 15:16:59

中央流行疫情指揮中心今（22）日指出，新增323例確診，其中321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案為校正回歸上周各日個案，且新增2例死亡（案3097、案3553），而其中一名死亡後才確診，屬於旅遊團成員，由於遊覽車上還有其他人確診，引發恐慌。發言人莊人祥指出，該團遊覽車共13人確診，會請衛生局持續匡列接觸者。

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今日新冠肺炎添2死，分別為案3097與案3553，而其中一名死者，是死後才確診，且外傳該名死者是因為參加旅遊團染疫，團內有不少成為來自中永和，引發民眾恐慌，希望做足疫調。

為此，莊人祥指出，該名死者確實是死亡後才確診，為一旅遊團成員，由於旅遊團有確診個案，因此他也被匡列。他是5月7到8日參加旅遊團，遊覽車搭載42人，5/18他被衛生局匡列，19日採檢後確診、21日死亡，目前遊覽車上有13人確診，而他的家人目前沒有症狀，列入居家隔離，會持續跟衛生局詢問並匡列接觸者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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