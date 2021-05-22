網傳蘇貞昌炒疫苗股 行政院：蘇沒股票、散播謠言已觸法
本土疫情嚴峻，台灣民眾施打疫苗比例偏低，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近日預告國產疫苗高端、聯亞七月底可望量產，盼提升疫苗施打率。也連帶增加投資股民信心，兩支疫苗股價飆漲。但中廣董事長趙少康、前衛生署長楊志良則質疑，蔡英文、蘇貞昌在炒作股票。甚至Dcard上也有散播的假訊息稱蘇貞昌持有兩家股票。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-22 09:19:07
行政院人士嚴正指稱，蘇貞昌並未持有任何股票，這是不實消息。依據蘇貞昌最近一次、2020年11月1日所提報之財產申報資料，蘇貞昌名下未持有任何股票，行政院也請指揮中心澄清此為不實訊息，並且將資訊送交警方偵辦。請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
政院人士表示，近來Dcard上出現許多匿名帳號的假訊息，用錯誤訊息帶風向，再轉到臉書、Line、YouTube等社群平台去散播，很明顯是有計畫的運作。這類假訊息，除了會每天請指揮中心加以澄清，也會將證據送交警方偵辦，查出發文者的IP和註冊申請資訊，揪出意圖擾亂台灣防疫工作和社會秩序。
昨（21）日也有記者在指揮中心記者會上問到蔡英文被指炒股，防疫指揮官陳時中當場駁斥表示，疫苗是救命的事，不是炒股的事，「就好像我去打AZ疫苗，難道我在替AZ炒股票嗎？」陳時中說，國內兩家生技公司製作的疫苗進入第二期試驗，這是公開訊息，所以把疫苗拿來做利益的連結非常不當。