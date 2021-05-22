  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網傳蘇貞昌炒疫苗股　行政院：蘇沒股票、散播謠言已觸法

▲行政院院長蘇貞昌18日與總統蔡英文前往中央流行疫情指揮中心視察，提到國產疫苗進度，卻被質疑炒股。（圖／行政院提供）
▲行政院院長蘇貞昌18日與總統蔡英文前往中央流行疫情指揮中心視察，提到國產疫苗進度，卻被質疑炒股。（圖／行政院提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-22 09:19:07

本土疫情嚴峻，台灣民眾施打疫苗比例偏低，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近日預告國產疫苗高端、聯亞七月底可望量產，盼提升疫苗施打率。也連帶增加投資股民信心，兩支疫苗股價飆漲。但中廣董事長趙少康、前衛生署長楊志良則質疑，蔡英文、蘇貞昌在炒作股票。甚至Dcard上也有散播的假訊息稱蘇貞昌持有兩家股票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院人士嚴正指稱，蘇貞昌並未持有任何股票，這是不實消息。依據蘇貞昌最近一次、2020年11月1日所提報之財產申報資料，蘇貞昌名下未持有任何股票，行政院也請指揮中心澄清此為不實訊息，並且將資訊送交警方偵辦。請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

政院人士表示，近來Dcard上出現許多匿名帳號的假訊息，用錯誤訊息帶風向，再轉到臉書、Line、YouTube等社群平台去散播，很明顯是有計畫的運作。這類假訊息，除了會每天請指揮中心加以澄清，也會將證據送交警方偵辦，查出發文者的IP和註冊申請資訊，揪出意圖擾亂台灣防疫工作和社會秩序。

昨（21）日也有記者在指揮中心記者會上問到蔡英文被指炒股，防疫指揮官陳時中當場駁斥表示，疫苗是救命的事，不是炒股的事，「就好像我去打AZ疫苗，難道我在替AZ炒股票嗎？」陳時中說，國內兩家生技公司製作的疫苗進入第二期試驗，這是公開訊息，所以把疫苗拿來做利益的連結非常不當。

▲dcard上有網友質疑蘇貞昌持有聯亞、高端股票，行政院澄清表示這是不實謠言（圖/翻攝Dcard)
▲dcard上有網友質疑蘇貞昌持有聯亞、高端股票，行政院澄清表示這是不實謠言（圖/翻攝Dcard)
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀