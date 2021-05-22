加拿大國家郵報刊陳時中專文　再籲納台入WHO

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至今年5月21日為止，台灣總共2825起確診案例（其中15例死亡），比某些地區一天確診案例還要少。
陳時中指出，當2019年底一種新疾病在武漢爆發消息傳出，許多人預期病毒一旦擴散至中國境外，台灣會是受最嚴重影響國家之一。
不過，台灣有2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗，得以持續遏止疫情，大部分民眾維持正常生活及工作，曾締造2020年4月至12月連續253天無本土傳播紀錄。
他表示，台灣自嚴重急性呼吸道症候群後建立了全國傳染病防治醫療網，由六區域臨床傳染病專家領導及指揮，於全國擇定100多家隔離醫院納入醫療網，再於22縣市皆擇定一主要應變醫院。醫療網運作獲法律授權，政府可依據公共衛生和臨床照護需求，指定網內醫院收治高度傳染性疾病患者。
事實證明，這個機制有助保護醫療系統和醫療工作者免於負荷過重，讓大多數非2019冠狀病毒疾病的醫療服務可在疫情大流行期間正常運作、不受干擾。至目前為止，僅發生兩次與醫院相關的武漢肺炎流行事件，均獲有效控制；共11例確診、無醫療工作者死亡。
台灣有及早且有效的公衛控制措施，疫情造成經濟影響較輕微。為維持必要的國際、社會、經濟及貿易活動，彈性調整相關船舶及飛航人員檢疫措施，捕漁業、離岸風力場、航空業皆可繼續營運。
陳時中指出，台灣2020年國內生產毛額（GDP）成長約3.11%，其中第四季更成長4.94%，與全球經濟衰退形成鮮明對比。民眾對政府信任及合作，是這次成功抑制疫情大流行的重要因素。
台灣身為國際社會負責任之一員，將盡最大努力與世界衛生組織及全球衛生領袖合作，確保人人都享有健康生活方式及工作條件，也將監測健康不平等情形，有效倡導人人均可獲高品質醫療衛生服務。
陳時中強調，醫療體系健全、檢驗策略嚴謹、資訊透明公開及公私部門合作，台灣是全球應變疫情最成功的國家之一。這次疫情再次證實，台灣不應被置於全球衛生網絡之外。
台灣是全球新興傳染病威脅的監測及警報系統中，不可或缺的一環，「台灣模式」可持續遏止大流行蔓延。疫情期間，台灣展現出生醫治療及相關工具的快速研發產製能力，包括兩款正在第二期試驗中的疫苗。
陳時中表示，流行疾病一再出現，對全球衛生與經濟威脅不會停止。台灣若能全面參與全球2019冠狀病毒疾病診斷試劑、疫苗及治療藥物供應平台，必將有所貢獻，與全球合作圍堵及處理未來任何可能的疫情。
陳時中呼籲世界衛生組織及相關各方，肯定台灣在公共衛生、疾病防治與衛生人權等領域長久以來的貢獻，堅定支持將台灣納入世衛。台灣將繼續與世界各國攜手，共同落實世衛憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：黃自強）1100522