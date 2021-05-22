網傳政府為銷售疫苗不惜擴大疫情　指揮中心回應了

中央流行疫情指揮中心今(22)日上午召開例行記者會，由副指揮官陳宗彥親自主持，今天會議上針對假消息闢謠，陳宗彥嚴正澄清，近日網路流傳「為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大」等，為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

另外，近日民眾反映有疑似詐騙集團假冒疫調人員向民眾騙取個資，請民眾提高警覺，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。指揮中心表示，指揮中心不會向民眾詢問銀行帳戶、身分證字號等，更不會要求匯款、保管帳戶，民眾應特別注意，也可反問「我的接觸者是誰」，辨識真偽。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

此外，近日臉書流傳圖卡指出，「疫情指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲 出門在外要戴口罩 請街友盡量回家用餐」，指揮中心澄清，副指揮官陳宗彥是於21日記者會中回答媒體，呼籲在戶外用餐的民眾盡量回家用餐，減少被感染可能性，卻被有心人刻意扭曲語意，指揮中心呼籲民眾勿轉傳假訊息以免觸法，也會持續關懷街友。

指揮中心還原21日記者會，因記者提問有關民眾在戶外用餐配戴口罩情形，副指揮官陳宗彥回應，希望民眾盡量回家用餐，減少遭受感染的可能性，並非針對街友。而陳宗彥副指揮官在記者會當中也提醒，各地方政府需注意街友身體狀況，萬華的街友台北市社會局也第一時間啟動協助工作，絕非圖卡上所述，此圖卡扭曲副指揮官回應，特此澄清。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）