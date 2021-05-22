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網傳政府為銷售疫苗不惜擴大疫情　指揮中心回應了

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 09:47:42｜2021-05-22 10:15:42

中央流行疫情指揮中心今(22)日上午召開例行記者會，由副指揮官陳宗彥親自主持，今天會議上針對假消息闢謠，陳宗彥嚴正澄清，近日網路流傳「為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大」等，為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

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▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
另外，近日民眾反映有疑似詐騙集團假冒疫調人員向民眾騙取個資，請民眾提高警覺，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。指揮中心表示，指揮中心不會向民眾詢問銀行帳戶、身分證字號等，更不會要求匯款、保管帳戶，民眾應特別注意，也可反問「我的接觸者是誰」，辨識真偽。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
此外，近日臉書流傳圖卡指出，「疫情指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲 出門在外要戴口罩 請街友盡量回家用餐」，指揮中心澄清，副指揮官陳宗彥是於21日記者會中回答媒體，呼籲在戶外用餐的民眾盡量回家用餐，減少被感染可能性，卻被有心人刻意扭曲語意，指揮中心呼籲民眾勿轉傳假訊息以免觸法，也會持續關懷街友。

指揮中心還原21日記者會，因記者提問有關民眾在戶外用餐配戴口罩情形，副指揮官陳宗彥回應，希望民眾盡量回家用餐，減少遭受感染的可能性，並非針對街友。而陳宗彥副指揮官在記者會當中也提醒，各地方政府需注意街友身體狀況，萬華的街友台北市社會局也第一時間啟動協助工作，絕非圖卡上所述，此圖卡扭曲副指揮官回應，特此澄清。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）


指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

▲▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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