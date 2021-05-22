新北消防深夜拼後送「有家歸不得」！發照拜託：請待在家
近期台灣新冠肺炎疫情爆發，中央流行疫情指揮中心昨（21）公布新增312例本土確診個案，為防堵疫情擴散，指揮官陳時中喊話希望大家收收心，週末「拜託大家減少外出，避免聚會」。對此，新北市消防局也於昨晚深夜在臉書粉專「新北消防發爾麵」發出2照，透露許多消防人員拼防疫「有家歸不得」，拜託民眾「乖乖待在家防疫」，網友紛紛在底下留言感謝，高喊「辛苦了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 10:13:19
「新北消防發爾麵」昨晚深夜在臉書分享消防人員辛苦工作的照片，並感性發文表示，「寶貝晚安囉，我還有重要任務就先不回家囉」。而從照片中可以看見，負責載送輕症及無症狀確診個案送往集中檢疫所安置的防疫巴士，大晚上依舊有人穿著全套防護衣在進行清消工作；另一張照片則是防疫勤務派遣員的辦公室，負責安排確診者後送、提醒搭車與事宜，雖然不用全套防護裝站在第一線現場，但大半夜仍然堅守崗位，持續進行聯絡的工作。
「新北消防發爾麵」透露，截至5月21日12時止，新北消防局已經後送疑似案件達2024人，呼籲民眾「請乖乖待在家防疫，很多人是有家歸不得」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「辛苦了，第一線的英雄！謝謝您們」、「快哭了，有家歸不得啊！為了避免接觸、為了分隊戰力，多少人現在都以隊為家了」、「每天大半夜聽著救護車來來去去聽到心都揪起來了，真的很謝謝妳們」、「剛好看見你們開慢慢的...小紅車帶著公車專車上國道三...真心覺得感動你們的付出！辛苦了」、「今天有看到巴士，辛苦你們了，超感謝」。（編輯：倪浩軒）
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