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南投縣政府記者會指出，一名間鄉60歲女子於18日晚間至部立南投醫院採檢，而草屯鎮22歲女性為另一間南投縣境內醫院所採檢。部立南投醫院表示，該名婦女因為出現喉嚨痛及腹痛之症狀，前往醫院急診，而急診醫護人員在前端便高度警覺發現他來自台北萬華，立刻安排他到戶外，在符合防疫措施下進行採檢。婦人並未進入急診診療區，院方也在報告出爐後立即告知個案陽性反應，並通報衛生局。
南投出現確診案例 醫籲曾重疊案例足跡、有症狀再採檢
由於今日的足跡公佈，引起民眾恐慌，南投醫院陸續開始接到民眾來電要求採檢。洪弘昌院長呼籲，曾出現在縣政府公佈的足跡等相關場所的民眾，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉等其他不適時，再來院就醫。切忌只因心裡擔心就直衝急診要求採檢，如此行為可能會提升自己被感染的風險。
篩檢陰性勿輕忽 無症狀又擔心者可自費採檢
南投醫院目前使用PCR核酸檢測來為疑似症狀安排篩檢，是目前檢測有無感染之黃金標準。但是篩檢結果陰性，可能只是代表檢驗時病毒不足以被驗出來，後續仍要自主健康管理。對於沒有明顯症狀，但又很擔心的民眾，可以考慮選擇自費篩檢，讓受檢者放心。
院方也提醒民眾外出應配戴口罩、勤洗手，遵守防疫政策，若有出現疑似新冠肺炎的症狀，就醫時應主動說明旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，由醫療院所執行專業風險評估，安排快速又準確度高的篩檢，南投醫院為傳染病應變醫院，醫護人員平時就有接受專業訓練，守護南投縣民的健康。
資料來源：健康醫療網 南投醫院醫護高警覺 揪外地陽性患者
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