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南投醫院醫護高警覺　揪外地陽性患者

南投醫院醫護高警覺　揪外地陽性患者
南投醫院醫護高警覺　揪外地陽性患者

健康醫療網

2021-05-22 10:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】南投醫院醫護高警覺揪外地陽性患者！南投縣政府20日舉行記者會，公佈2名陽性案例，分別為住在名間鄉的60歲女性及住在草屯鎮的22歲女性。這2例案件皆是在外地感染後再返回南投，在當地醫院通報新冠肺炎採檢為陽性之個案，染疫處不在南投，可能不會列為南投縣確診個案。

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醫護警覺安排戶外採檢站　確診案例未進入急診診療區

南投縣政府記者會指出，一名間鄉60歲女子於18日晚間至部立南投醫院採檢，而草屯鎮22歲女性為另一間南投縣境內醫院所採檢。部立南投醫院表示，該名婦女因為出現喉嚨痛及腹痛之症狀，前往醫院急診，而急診醫護人員在前端便高度警覺發現他來自台北萬華，立刻安排他到戶外，在符合防疫措施下進行採檢。婦人並未進入急診診療區，院方也在報告出爐後立即告知個案陽性反應，並通報衛生局。

南投出現確診案例　醫籲曾重疊案例足跡、有症狀再採檢

由於今日的足跡公佈，引起民眾恐慌，南投醫院陸續開始接到民眾來電要求採檢。洪弘昌院長呼籲，曾出現在縣政府公佈的足跡等相關場所的民眾，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉等其他不適時，再來院就醫。切忌只因心裡擔心就直衝急診要求採檢，如此行為可能會提升自己被感染的風險。

篩檢陰性勿輕忽　無症狀又擔心者可自費採檢

南投醫院目前使用PCR核酸檢測來為疑似症狀安排篩檢，是目前檢測有無感染之黃金標準。但是篩檢結果陰性，可能只是代表檢驗時病毒不足以被驗出來，後續仍要自主健康管理。對於沒有明顯症狀，但又很擔心的民眾，可以考慮選擇自費篩檢，讓受檢者放心。

院方也提醒民眾外出應配戴口罩、勤洗手，遵守防疫政策，若有出現疑似新冠肺炎的症狀，就醫時應主動說明旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，由醫療院所執行專業風險評估，安排快速又準確度高的篩檢，南投醫院為傳染病應變醫院，醫護人員平時就有接受專業訓練，守護南投縣民的健康。



資料來源：健康醫療網 南投醫院醫護高警覺　揪外地陽性患者

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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