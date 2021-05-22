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凱撒轉為防疫旅館　醫讚「情義相挺」：心中最高級的地方

▲台北凱撒大飯店21日宣布將轉為防疫旅館，急診醫師田知學大讚「凱撒會一直是我心中最高級的地方」。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店臉書專頁）
▲台北凱撒大飯店21日宣布將轉為防疫旅館，急診醫師田知學大讚「凱撒會一直是我心中最高級的地方」。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店臉書專頁）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 10:59:44

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（21）公布新增312例本土確診個案，為防堵疫情擴散，各縣市都在盤點防疫旅館的量能，而台北市凱撒大飯店發出聲明證實將加入「加強版防疫專責旅館」行列，強調會和「醫護人員站在同一陣線」。對此，急診醫師田知學也大讚凱撒飯店的情義相挺，更回憶個人對凱撒飯店的初印象，直呼「凱撒會一直是我心中最高級的地方！」

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▲台北市長柯文哲宣布，設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲宣布，設置4家防疫專責旅館，專門收容輕症確診者。（圖／北市府提供）
台北市長柯文哲昨日在記者會上表示，為因應疫情升級，將擴大北市防疫旅館的設置，將其分級，並特別在會上提到感謝凱撒大飯店願意戮力同心加入。隨後凱撒大飯店也發出聲明稿證實，承諾即日起同仁們將和醫護人員站在同一陣線，希望一起守住台灣的醫療體系，「飯店在沒有疫情的時候是所有旅客的家，此時此刻更是所有台灣人民的庇護所」，讓許多網友看了直呼感動。

▲凱撒大飯店發聲明，表示將加入防疫旅館行列。（圖／翻攝自「凱撒大飯店發」臉書）
▲凱撒大飯店發聲明，表示將加入防疫旅館行列。（圖／翻攝自「凱撒大飯店發」臉書）
急診醫師田知學也在個人臉書轉貼了凱撒大飯店的聲明稿，高呼「謝謝凱撒大飯店」，並透露自己16歲第一次到台北，「第一個嚇到從中央山脈深山部落來的我的地點」，就是凱撒飯店。田知學回憶當時心情，「哇！世界上有這麼高級的地方！裡面的人都好漂亮、好自在、笑容燦爛...如果是我進去，可能會緊張地連走路都不知道怎麼走囉...」

▲田知學醫師發文全文。（圖／翻攝自田知學臉書）
▲田知學醫師發文全文。（圖／翻攝自田知學臉書）
田知學最後再次大讚凱撒情義相挺，溫暖表示就像當年初遇留下的震撼一樣，「凱撒會一直是我心中最高級的地方！」網友也紛紛留言回覆說，「佛心又霸氣的企業，感動」、「期待疫情退散，一定去走走」、「謝謝凱撒大飯店！謝謝凱撒的每一位無名英雄，台灣加油」、「幾次北上選擇入住凱撒，真的很棒很舒適，加油凱撒，加油台灣」、「這種飯店，等疫情過後就該用新台幣去教訓一下，怎麼可以讓人這麼感動呢！」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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