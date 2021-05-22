凱撒轉為防疫旅館　醫讚「情義相挺」：心中最高級的地方

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台北市長柯文哲昨日在記者會上表示，為因應疫情升級，將擴大北市防疫旅館的設置，將其分級，並特別在會上提到感謝凱撒大飯店願意戮力同心加入。隨後凱撒大飯店也發出聲明稿證實，承諾即日起同仁們將和醫護人員站在同一陣線，希望一起守住台灣的醫療體系，「飯店在沒有疫情的時候是所有旅客的家，此時此刻更是所有台灣人民的庇護所」，讓許多網友看了直呼感動。
急診醫師田知學也在個人臉書轉貼了凱撒大飯店的聲明稿，高呼「謝謝凱撒大飯店」，並透露自己16歲第一次到台北，「第一個嚇到從中央山脈深山部落來的我的地點」，就是凱撒飯店。田知學回憶當時心情，「哇！世界上有這麼高級的地方！裡面的人都好漂亮、好自在、笑容燦爛...如果是我進去，可能會緊張地連走路都不知道怎麼走囉...」
田知學最後再次大讚凱撒情義相挺，溫暖表示就像當年初遇留下的震撼一樣，「凱撒會一直是我心中最高級的地方！」網友也紛紛留言回覆說，「佛心又霸氣的企業，感動」、「期待疫情退散，一定去走走」、「謝謝凱撒大飯店！謝謝凱撒的每一位無名英雄，台灣加油」、「幾次北上選擇入住凱撒，真的很棒很舒適，加油凱撒，加油台灣」、「這種飯店，等疫情過後就該用新台幣去教訓一下，怎麼可以讓人這麼感動呢！」（編輯：倪浩軒）
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