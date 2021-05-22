中市戶外運動場地關閉　擅自使用將開罰

國內疫情嚴峻，台中市政府運動局配合中央「全國防疫因應措施」政策，自5月15日起，包含保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池等運動場館閉館暫停營業；運動局轄管的國民運動中心、港區運動公園、公立游泳池及民營運動場館業也暫時關閉。運動局指出，若民眾違反規定，擅自使用戶外運動場地，將進行開罰，請民眾留意。

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運動局長李昱叡表示，為了避免群聚風險，戶外運動設施暫時關閉，以維護市民安全，籲請民眾配合中央政策，市府也將持續加強推動各項措施，大家共體時艱，守護自己與家人的安全。

運動局表示，為預防疫情擴散，5月18日已公告台中市戶外運動場地，如籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場、兒童遊具及體健設施等設施暫停使用，並持續加強消毒作業。

運動局補充說明，針對戶外運動場地，將持續宣導，並加強封閉措施及關閉夜間燈光，包含籃球場內以籃框包封套及圍網出入門口上鎖進行封閉，敬請市民勿破壞使用。擅自破壞者，恐涉及刑法第138條毀損公物罪，最重可處五年有期徒刑。另若有民眾違反規定擅自使用戶外運動場地，將依據《傳染病防治法》第8條、第37條第1項第6款規定予以勸導，拒絕改善者將依第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。