  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

首例！暖心醫兔寶寶裝上陣　新冠確診婦順利「剖腹產女」

▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）
▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 11:03:21｜2021-05-22 11:05:55

國內新冠肺炎疫情嚴峻，日前傳出萬芳醫院有孕婦也確診的消息，萬芳醫院婦產科醫師王樂明表示，有位懷孕37週的產婦，COVID-19 PCR篩檢陽性確診，伴隨發燒和喉嚨痛的症狀，為了避免產婦病情惡化增加更多風險，決定幫她安排緊急剖腹產。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回想當天的狀況，王樂明提到，本來表定17:30的手術，最後22:30產婦才隨防疫救護車送到手術室，期間所有醫護人員都是全套防護兔寶寶裝、嚴正以待(手術衣、隔離衣、防水衣、無菌衣、N95口罩、外科口罩、面罩、鞋套、髮套、三雙手套)。

王樂明也因為看到產婦眼眶一直泛紅，感受到她的害怕跟無助，手術過程中一直保持鎮定，時刻安撫產婦情緒，事後他也在臉書上寫上手術心得，王樂明提到，望著產婦的口罩，心想自己距離cov19只有20-30公分，沉重應戰，甚至當時手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，他強調，自己當時只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。所幸手術相當順利，產下了3000多公克的健康女嬰，醫院也隨即讓孩子跟媽媽隔離開來，避免受到傳染。

▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）
▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）
王樂明術後也在臉書上開心寫下：”與狼共舞“ 這次不再是狼來的寓言，而是我與”cov19最近的距離“，涼州詞：葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催，醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。古人常年征戰，犧牲者眾，詩境表達那個時代的悲壯….時代進步，戰爭早已有不同型態，我的主戰場就是醫療，憑良心和尊嚴從事醫業。

一位妊娠37週的孕產婦，皆在我門診產檢，過去一週因家人染疫，進而也相繼染疫，成為我產檢第一位懷孕的cov19媽媽，一週的追蹤與院內各級會議討論，安排今晚剖腹產。再度穿上防護兔寶寶裝備，迎接119送來的產婦，手術室高規格備戰，這不是演習，是確診cov19。

穿上重裝備，站手術檯旁，先跟產婦說明手術等等，望著她的口罩，心想我距離cov19只有20-30公分，沈重應戰，手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血。只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。手術順利完成，母子均安，慢慢一件一件脫下沈重的兔寶寶隔離衣，再去浴室沖澡，完成一個聖戰。

▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明與其團隊，順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）
▲萬芳醫院婦產科醫師王樂明與其團隊，順利幫確診新冠肺炎的產婦接生。（圖／翻攝醫師臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀