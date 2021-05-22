首例！暖心醫兔寶寶裝上陣　新冠確診婦順利「剖腹產女」

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王樂明也因為看到產婦眼眶一直泛紅，感受到她的害怕跟無助，手術過程中一直保持鎮定，時刻安撫產婦情緒，事後他也在臉書上寫上手術心得，王樂明提到，望著產婦的口罩，心想自己距離cov19只有20-30公分，沉重應戰，甚至當時手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，他強調，自己當時只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。所幸手術相當順利，產下了3000多公克的健康女嬰，醫院也隨即讓孩子跟媽媽隔離開來，避免受到傳染。
王樂明術後也在臉書上開心寫下：”與狼共舞“ 這次不再是狼來的寓言，而是我與”cov19最近的距離“，涼州詞：葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催，醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。古人常年征戰，犧牲者眾，詩境表達那個時代的悲壯….時代進步，戰爭早已有不同型態，我的主戰場就是醫療，憑良心和尊嚴從事醫業。
一位妊娠37週的孕產婦，皆在我門診產檢，過去一週因家人染疫，進而也相繼染疫，成為我產檢第一位懷孕的cov19媽媽，一週的追蹤與院內各級會議討論，安排今晚剖腹產。再度穿上防護兔寶寶裝備，迎接119送來的產婦，手術室高規格備戰，這不是演習，是確診cov19。
穿上重裝備，站手術檯旁，先跟產婦說明手術等等，望著她的口罩，心想我距離cov19只有20-30公分，沈重應戰，手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血。只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。手術順利完成，母子均安，慢慢一件一件脫下沈重的兔寶寶隔離衣，再去浴室沖澡，完成一個聖戰。
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