啦啦隊女神居家防疫穿超辣　小可愛藏不住傲人上圍

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，台灣連日確診個案破百例，全台升級三級警戒，居家防疫成為全民運動，樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」巫苡萱，分享自己自製香蕉牛奶的宅女生活，不過圖中巫苡萱只穿細肩帶小可愛，性感模樣惹火程度破表。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-22 11:04:15｜2021-05-22 11:08:27
巫苡萱擁有甜美笑容、E級豐滿上圍，精湛舞技總是球場上最美一道風景，不過受到疫情影響，球賽無法進行，巫苡萱也乖乖居家防疫，分享生活：「午安，防疫第四天，打個香蕉牛奶來喝，我乖乖待在家拯救地球，你呢？」 只見巫苡萱紮起頭髮，在家只穿一件細肩帶小可愛，露出白皙的天鵝美頸和香肩，最性感的是豐滿北半球呼之欲出，事業線深邃誘人，火辣的居家服讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛響應巫苡萱「一起拯救地球如何」、「我在家玩電動都不亂跑」、「妳的微笑讓我心臟爆擊了」。
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