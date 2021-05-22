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啦啦隊女神居家防疫穿超辣　小可愛藏不住傲人上圍

▲「啦啦隊女神」巫苡萱居家防疫穿著清涼火辣。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲「啦啦隊女神」巫苡萱居家防疫穿著清涼火辣。（圖／翻攝巫苡萱IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-22 11:04:15｜2021-05-22 11:08:27

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，台灣連日確診個案破百例，全台升級三級警戒，居家防疫成為全民運動，樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」巫苡萱，分享自己自製香蕉牛奶的宅女生活，不過圖中巫苡萱只穿細肩帶小可愛，性感模樣惹火程度破表。

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▲「啦啦隊女神」巫苡萱自製香蕉牛奶養生。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼「啦啦隊女神」巫苡萱自製香蕉牛奶養生。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲「啦啦隊女神」巫苡萱自製香蕉牛奶養生。（圖／翻攝巫苡萱IG）
巫苡萱擁有甜美笑容、E級豐滿上圍，精湛舞技總是球場上最美一道風景，不過受到疫情影響，球賽無法進行，巫苡萱也乖乖居家防疫，分享生活：「午安，防疫第四天，打個香蕉牛奶來喝，我乖乖待在家拯救地球，你呢？」

▲「啦啦隊女神」巫苡萱身材曲線超火辣。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼「啦啦隊女神」巫苡萱分享居家防疫生活。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲「啦啦隊女神」巫苡萱自製香蕉牛奶養生。（圖／翻攝巫苡萱IG）
只見巫苡萱紮起頭髮，在家只穿一件細肩帶小可愛，露出白皙的天鵝美頸和香肩，最性感的是豐滿北半球呼之欲出，事業線深邃誘人，火辣的居家服讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛響應巫苡萱「一起拯救地球如何」、「我在家玩電動都不亂跑」、「妳的微笑讓我心臟爆擊了」。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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