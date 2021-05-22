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高溫特報！石門水庫蓄水率跌破10%　桃園恐供五停二

▲台灣水情告急，就連石門水庫蓄水率也跌破10%，22日早上僅來到9.8%，桃園地區可能面臨「供五停二」的限水階段。（圖／資料照片，記者李春台攝 ）
▲台灣水情告急，就連石門水庫蓄水率也跌破10%，22日早上僅來到9.8%，桃園地區可能面臨「供五停二」的限水階段。（圖／資料照片，記者李春台攝 ）

記者許家禎／台北報導

2021-05-22 11:32:58｜2021-05-22 11:33:45

氣象局發出高溫特報，今（22）日中午前後包括台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。而台灣水情告急，就連石門水庫蓄水率也跌破10%，今日早上僅來到9.8%，桃園地區可能面臨「供五停二」的限水階段。

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氣象局指出中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾多加注意。

天氣連日高溫，全台水情不佳，石門水庫水位持續往下探底，日前桃園市長鄭文燦表示，若遲不下雨，蓄水率低於10%，桃園水情就要進入紅燈，屆時將會分區、分時供水。而今日早上石門水庫蓄水率僅來到9.8%，桃園地區可能真的面臨「供五停二」的限水階段。

至於梅雨什麼時候來？氣象局PO文指出，今年五月中上旬的太平洋高壓特別強大，大部分時間籠罩在台灣上空、阻擋北邊的鋒面南下，目前看起來5月底、6月初大氣環境有機會轉變。

而中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則在「三立準氣象老大洩天機」專欄指出，周末滯留鋒在北部海面，各地有局部短暫陣雨，而下周二（25日）起梅雨滯留鋒將接近台灣，各地有較大雨勢，預估月底鋒面更強，有機會讓乾旱的大地「解渴」。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
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