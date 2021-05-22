快速圍堵疫情　新北明成立板橋、中和熱區防疫中心

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侯友宜表示，新北市結合消防局、警察局及衛生局跨局處專業，運用科技將新北確診人數及疫調的足跡進行交叉比對，並自行政區域圖疊加熱度後，依街道及巷弄連通性，劃定出板橋、中和區的熱區範圍；由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，自5月23日至25日止，啟動強化三級的防疫措施。
其中，板橋區熱區涵蓋文聖里、龍翠里、忠翠里、嵐翠里、青翠里、懷翠里、松柏里、華翠里、文翠里、松翠里、港嘴里及福翠里等12里，約53000位的市民受關懷與規範；中和區熱區則涵蓋中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約45000位市民受關懷與規範。
侯友宜說，熱區劃定範圍每3天進行滾動調整，範圍內規劃設置機動篩檢站，進駐醫護及志工，由衛生組協助快篩陽性及居家隔離民眾就醫或醫療諮詢事宜；警政組則加強熱區巡邏頻率，交通疏導、防止滋擾情事，並加強查察賣場有無實行人流管控、實聯制、戴口罩、隔板設置及梅花座等防疫規範。
民政系統動員公所、里鄰長及巡守隊執行物資整備及防疫宣傳作業，規劃熱區路線進行高頻率關懷，勸導民眾儘速返家，避免不必要外出，並在範圍內多點設置防疫標語布條及告示牌，提升市民的憂患意識；此外，環保組更要於熱區範圍劃定期間內完成該區塊全面大清消，並增加消毒頻率，徹底消滅病毒。
侯友宜強調，時值疫情關鍵期，新北三級防疫措施再強化，再次呼籲市民朋友低度活動、避免人群接觸，為了防疫堅守在家；民政局長柯慶忠表示，今日將迅速整備資源，將請板橋及中和區公所擇定活動中心或適當地點成立熱區防疫中心，並完成所有必要部署。
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