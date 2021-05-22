台灣疫苗口水戰再登外媒　CNN列3點：比中國因素更複雜

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雖然理論上，中國疫苗是目前距離台灣最近、供應量也最大的疫苗，但因兩岸關係持續緊張，加上北京頻頻阻礙台灣參加世界衛生組織(World Health Organization, WHO)、干擾台灣向輝瑞(Pfizer)等藥廠採購等，在日益增長的敵意和不信任中，台灣直接拒絕中製疫苗，並與北京陷入口水戰，爭論誰才是真正為台灣人民的福祉考量。
不過，《CNN》也指出，台灣的疫苗困境，其實還有其他複雜成因。首先，疫苗的供應本就有限，台灣向阿斯特捷利康(AstraZeneca)購買的1000萬劑AZ疫苗，另外還透過COVAX訂購476萬劑，2月時與莫德納(Moderna)採購的500萬劑也預計6月抵台。總數2000萬劑的訂購量，足夠供應43%人口接種，但目前抵台的只有70萬劑，而且都是AZ疫苗。
報導也引述駐美代表蕭美琴的談話，由於台灣一開始對疫苗的需求很低，所以她一直專注於協助友邦取得疫苗，如今轉為確保台灣的訂單能準時送達。
第2點，民眾接種興趣不高。台灣4月底開放優先名單以外的民眾接種疫苗，但當時疫情在台灣並不嚴重，加上AZ疫苗副作用頻傳，導致接種人數一直不多，直到這波本土疫情引發恐慌，才出現接種潮，卻碰上疫苗供應短缺的問題，只好暫停自費接種計畫，僅供醫護施打。
最後一點，就是台灣國產疫苗研發落後。《CNN》直言，台灣自主研發疫苗的進度，落後於美國、英國、德國、中國和俄羅斯。不過在疫情爆發後，總統蔡英文已於18日透露，候選疫苗「聯亞」和「高端」已進入臨床試驗第2期收尾階段，預計6月獲得緊急使用授權，7月底前開始使用。
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