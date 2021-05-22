男子未戴口罩　大甲暖警開勸導單送口罩

新冠疫情持續延燒，全國第三級警戒，民眾外出須戴口罩，台中市大甲警分局前往轄內廟宇、市場、店家、排班計程車及車行還有外籍移工等人潮易聚集場所進行稽查，宣導相關防疫措施，惟仍有少部分民眾未佩戴口罩，警方也加強勸導，不聽勸時便依法取締告發，函請市府衛生局裁罰。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-22 11:56:26
大甲警分局西岐派出所長黃益全20日下午巡邏時，在大甲區如意路上發現一名謝男子騎乘摩托車，頭戴安全帽，但未戴口罩，為配合政府推行防疫工作，攔停並當場勸導。該名騎士一開始還以為自己違規被攔停，經告知全台疫情已升級三級警戒，依規定外出必須全程配戴口罩，才忽然警覺自己只記得戴安全帽，卻忘了戴口罩，讓該民當下覺得很不好意思，不知所措，警方則開立勸導單同時也提供1枚口罩給謝男使用，警方這善意之舉讓他嚇好大一跳，感到意外驚訝，頻頻點頭致謝，警方也提醒謝男外出時務必佩戴口罩，保護自己也守護家人。
大甲警分局長李建興呼籲防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情，大甲警分局統計於21日前，員警協助稽查未戴口罩之民眾狀況，口頭勸導件數80件，書面勸導件數79件，民眾勿有心存僥倖之心態，出門一定要戴口罩，保護自己也保護他人，不要成為防疫的破口。違者經勸導不聽者，依「傳染病防治法」規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。