NBA／大爆冷！灰熊延長賽擊敗勇士　搶下西區第8種子

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但次節勇士失誤居高不下，讓灰熊上半場就藉此得到13分，加上灰熊外線火燙、打出27:13的攻勢，一度取得17分領先，客隊兩節投進9顆三分球，中場休息時已取得62:49的領先。
易籃再戰後，灰熊依舊死守Curry，勇士進攻始終無法打得流暢，不過灰熊這節進攻也有些當機，讓勇士單節以24:16的優勢，追到只剩下5分落後。
末節勇士孤注一擲，讓Curry一開始就在場上，雙方很快也換主力陣容決戰，勇士靠Curry連拿6分，一度追近比分，但其他球員始終無法跳出來給他援助，勇士在最後3分鐘還落後達9分。
但之後Green連拿5分，Poole和Curry接連出手被犯規，他們5罰全中，勇士一波10:0追平比數。接著Kyle Anderson也靠罰球讓勇士重奪領先，不過Wiggins也接獲隊友傳球，追平比數。而且勇士後續還握有最後一擊機會，只可惜Green拋投「放槍」，雙方進入到延長賽。
最後五分鐘，灰熊射手Grayson Allen投進兩顆重要外線，不過隨後Green也投進外線，客隊以1分領先。之後雙方各投進１顆三分球，不過Morant連進2求鎖定比賽勝利。
Curry今天上場42分鐘，總計28投13中，效率並沒有前幾場來得高，拿下39分，另外發生7次失誤；而Green則是繳出11分、16籃板、10助攻的數據，但也發生了6次失誤，加上球隊這場外線手感不佳，讓他們吞下了關鍵一敗。
與之相比，灰熊此役外線手感絕佳，35投15中、命中率高達40.3%，主控Morant這場投進5顆三分球，得到了35分，這位年輕的新星，在關鍵時刻連續進球，帶領球隊拿下重要一勝。