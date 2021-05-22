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NBA／大爆冷！灰熊延長賽擊敗勇士　搶下西區第8種子

▲灰熊主控Ja Morant。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰熊主控Ja Morant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-22 12:00:18

金州勇士今(22)日在主場和曼菲斯灰熊進行附加賽最終死戰，兩隊激戰到延長賽，雖然勇士主將Stephen Curry這場打了47分鐘，轟下全場最高的39分，但灰熊在Ja Morant砍下35分、6籃板、6助攻的帶領下，最終以117:112擊敗主場軍，拿下最後一張季後賽門票。

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開賽勇士失誤過多，加上灰熊一開始7投全中，打出一波18:6的攻勢；不過之後Curry開始開火，個人先完成「三分打」又玩成「四分打」、個人連拿10分，首節個人獨拿14分，讓球隊追到29:30。

但次節勇士失誤居高不下，讓灰熊上半場就藉此得到13分，加上灰熊外線火燙、打出27:13的攻勢，一度取得17分領先，客隊兩節投進9顆三分球，中場休息時已取得62:49的領先。

易籃再戰後，灰熊依舊死守Curry，勇士進攻始終無法打得流暢，不過灰熊這節進攻也有些當機，讓勇士單節以24:16的優勢，追到只剩下5分落後。

末節勇士孤注一擲，讓Curry一開始就在場上，雙方很快也換主力陣容決戰，勇士靠Curry連拿6分，一度追近比分，但其他球員始終無法跳出來給他援助，勇士在最後3分鐘還落後達9分。

但之後Green連拿5分，Poole和Curry接連出手被犯規，他們5罰全中，勇士一波10:0追平比數。接著Kyle Anderson也靠罰球讓勇士重奪領先，不過Wiggins也接獲隊友傳球，追平比數。而且勇士後續還握有最後一擊機會，只可惜Green拋投「放槍」，雙方進入到延長賽。

最後五分鐘，灰熊射手Grayson Allen投進兩顆重要外線，不過隨後Green也投進外線，客隊以1分領先。之後雙方各投進１顆三分球，不過Morant連進2求鎖定比賽勝利。

Curry今天上場42分鐘，總計28投13中，效率並沒有前幾場來得高，拿下39分，另外發生7次失誤；而Green則是繳出11分、16籃板、10助攻的數據，但也發生了6次失誤，加上球隊這場外線手感不佳，讓他們吞下了關鍵一敗。

與之相比，灰熊此役外線手感絕佳，35投15中、命中率高達40.3%，主控Morant這場投進5顆三分球，得到了35分，這位年輕的新星，在關鍵時刻連續進球，帶領球隊拿下重要一勝。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

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2021-05-20-2021-05-23

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2021-05-20-2021-05-22
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