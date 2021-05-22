林柏宏脫衣曬「壯碩大胸肌」　《火神》弟兄被嚇到

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林柏宏把健身當作一種身為消防員的工作，「我的體質很難變胖，腸胃不好很難吸收，又只喜歡吃到8分飽就好，增重對我來說實在是進入消防員的角色最痛苦的環節之一」，但是當他穿上20公斤的裝備進行打火訓練時，他開始感謝健身：「我每穿脫一次裝備、背著氣瓶走路、扛起水袋拿起鍬棒，每一個工具都很重！但是對消防員來說，我又必須看起來輕而易舉，更不用說我在戲劇裡需要扛人、抱人，甚至要重複做幾十次。」
健身對林柏宏來說枯燥乏味，看不見任何好玩的地方，但是回頭看到劇照，他笑說：「我看到的是一個完全不一樣的自己，連站姿都會因為體態的改變而不同，最近看到播出，也讓我不斷在電視前驚呼，自己當時是怎麼會這麼粗壯，突破自己人生的極限。或許要做了才會知道，那就是一個對工作拚命、不會放過自己，一直逼自己看起來很好的『張志遠』吧。」
林柏宏也分享自己的健身菜單，「胸—上、中、下、夾胸、三頭，各三到四組；背—單槓、划船、下拉、夾背、二頭，各三到四組；肩—前、中、後、飛鳥，各三到四組；腿—深蹲或硬舉八組、弓箭步加壺鈴三到四組，吃飯的菜單大概就是，三餐都要多一份主菜，比如說雞腿便當要多加一份排骨，多吃蛋白、多喝牛奶豆漿，有運動就喝兩份高蛋白（一份約20克蛋白質），沒運動就一份。一定要吃滿三餐，即使很睏也要起來吃完早餐再睡回籠覺。最後，喝大量的水。」