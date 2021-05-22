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林柏宏脫衣曬「壯碩大胸肌」　《火神》弟兄被嚇到

▲林柏宏為《火神的眼淚》增重7公斤，脫衣秀出壯碩胸肌。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏為《火神的眼淚》增重7公斤，脫衣秀出壯碩胸肌。（圖／翻攝林柏宏臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-22 12:08:47

林柏宏在《火神的眼淚》飾演消防員「張志遠」，從65公斤增重到72公斤，昨（21）日他在臉書分享健身菜單和訓練成果，一脫下衣服腹肌像冰塊盒一樣立體，傲人胸肌結實又碩大，連「小高」謝章穎都忍不住說：「那個……學長，你的胸肌嚇到我了。」

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▲林柏宏劇中心理受到衝擊，痛苦到無法自已，PTSD也更加嚴重。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲林柏宏透露健身也是消防員的工作之一。（圖／公共電視、myVideo提供）
林柏宏把健身當作一種身為消防員的工作，「我的體質很難變胖，腸胃不好很難吸收，又只喜歡吃到8分飽就好，增重對我來說實在是進入消防員的角色最痛苦的環節之一」，但是當他穿上20公斤的裝備進行打火訓練時，他開始感謝健身：「我每穿脫一次裝備、背著氣瓶走路、扛起水袋拿起鍬棒，每一個工具都很重！但是對消防員來說，我又必須看起來輕而易舉，更不用說我在戲劇裡需要扛人、抱人，甚至要重複做幾十次。」

▲林柏宏（左）在戲裡有很多消耗體能的演出。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏（左）在戲裡有很多消耗體能的演出。（圖／翻攝林柏宏臉書）
健身對林柏宏來說枯燥乏味，看不見任何好玩的地方，但是回頭看到劇照，他笑說：「我看到的是一個完全不一樣的自己，連站姿都會因為體態的改變而不同，最近看到播出，也讓我不斷在電視前驚呼，自己當時是怎麼會這麼粗壯，突破自己人生的極限。或許要做了才會知道，那就是一個對工作拚命、不會放過自己，一直逼自己看起來很好的『張志遠』吧。」

▲林柏宏分享健身成果。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲▼林柏宏分享健身成果。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏分享健身成果。（圖／翻攝林柏宏臉書）
林柏宏也分享自己的健身菜單，「胸—上、中、下、夾胸、三頭，各三到四組；背—單槓、划船、下拉、夾背、二頭，各三到四組；肩—前、中、後、飛鳥，各三到四組；腿—深蹲或硬舉八組、弓箭步加壺鈴三到四組，吃飯的菜單大概就是，三餐都要多一份主菜，比如說雞腿便當要多加一份排骨，多吃蛋白、多喝牛奶豆漿，有運動就喝兩份高蛋白（一份約20克蛋白質），沒運動就一份。一定要吃滿三餐，即使很睏也要起來吃完早餐再睡回籠覺。最後，喝大量的水。」

 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
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2021-05-20-2021-05-23

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2021-05-20-2021-05-22
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