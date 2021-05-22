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NBA／燃燒47分鐘狂砍39分！Curry孤立無援　難救勇士

▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-22 12:14:55

金州勇士今(22)日以112:117輸給曼婓斯灰熊，有些讓人意外的在附加賽出局，Stephen Curry孤立無援，上場47分鐘砍下39分，未能帶隊取勝，勇士也連兩個賽季無緣季後賽。

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上一場拚了40分鐘後惜敗湖人，勇士在僅休息一天的情況下，這場8人輪換、又要面對年輕氣盛的灰熊，開賽球隊員們明顯因疲勞、注意力不集中，整場發生了21次失誤，讓對手以此得到22分，種下敗因。

Curry這場28投13中，投進6顆三分球，神勇的得到39分，勇士也的確在延長賽靠著Jordan Poole的三分球一度有機會贏下這場比賽；但可惜灰熊今天外線手感太好，加上Ja Morant跳出了接管比賽連進4球，讓灣區也只能黯然吞敗。

本季Klay Thompson因傷整季報銷，Curry不得不跳出來獨撐大樑，他也的確做到了，靠著場均32分的火燙表現，讓勇士打出競爭力，只可惜在關鍵一戰難敵對手多點開花，吞下苦澀的失利。

勇士今年要支付聯盟最額貴的豪華稅，下一季Curry又老了一歲，如何運用他最後的巔峰來爭取冠軍，將會是制服組季後最重要的功課。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22
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