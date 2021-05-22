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台灣疫情何時趨緩？醫喊出「關鍵時間」：挑戰2位數確診

▲醫師林靜儀昨（21）日在臉書提到，這個周末是台灣疫情的關鍵。（圖／NOWnews資料照）
▲醫師林靜儀昨（21）日在臉書提到，這個周末是台灣疫情的關鍵。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 12:14:07

中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，民眾大多減少外出，若不得已出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」。對此，醫師林靜儀昨（21）日在臉書提到，這個周末非常關鍵，因為這個周末之後的確診數，反映的是從5月15日雙北三級警戒之後，傳播鏈被阻斷的狀況如何。

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▲指揮中心21日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心21日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
林靜儀表示，以接觸感染者3至7天後發病，或被檢出病毒的時間來看，到現在的確診者，多數是5月15日之前就被感染的個案。但是下周之後如果還是跟現在每天差不多的確診數，表示感染者依然有「一個傳染一個」的現象。她分析相較於用「R0＝2」時，會一個傳給2個，或是這個突變病毒株可達「R0＝5」，一個可以傳給5個的擴散力來看，一個傳一個已經是多數人戴了口罩之後阻斷一定程度傳播鏈的結果了。

林靜儀指出，希望早點解除這樣的疫情壓力、早點讓醫療前線壓力不要這麼大，把R0壓到1以下，也就是每一個感染者都能不再傳播出去，是我們必須團結一致才能達成的。即使以大量篩檢和延遲發病的情況來看，到下周三左右確診病例可能還會在三位數上下，若這個周末真的全國落實戴口罩、不群聚 ，我們可以挑戰下周末的二位數確診數。

不過，林靜儀也提醒，若我們在這幾天再有群聚，或是因為塞爆醫院而產生群聚感染，那我們這樣的日子就還要過很久很久，甚至有更可怕的確診數字出現。她最後向大家信心喊話「台灣人可以度過這一次！」（編輯：賴詠璿）

▲醫師林靜儀昨（21）日在臉書提到，這個周末是疫情的關鍵。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲醫師林靜儀昨（21）日在臉書提到，這個周末是台灣疫情的關鍵。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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