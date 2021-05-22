台灣疫情何時趨緩？醫喊出「關鍵時間」：挑戰2位數確診

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林靜儀表示，以接觸感染者3至7天後發病，或被檢出病毒的時間來看，到現在的確診者，多數是5月15日之前就被感染的個案。但是下周之後如果還是跟現在每天差不多的確診數，表示感染者依然有「一個傳染一個」的現象。她分析相較於用「R0＝2」時，會一個傳給2個，或是這個突變病毒株可達「R0＝5」，一個可以傳給5個的擴散力來看，一個傳一個已經是多數人戴了口罩之後阻斷一定程度傳播鏈的結果了。
林靜儀指出，希望早點解除這樣的疫情壓力、早點讓醫療前線壓力不要這麼大，把R0壓到1以下，也就是每一個感染者都能不再傳播出去，是我們必須團結一致才能達成的。即使以大量篩檢和延遲發病的情況來看，到下周三左右確診病例可能還會在三位數上下，若這個周末真的全國落實戴口罩、不群聚 ，我們可以挑戰下周末的二位數確診數。
不過，林靜儀也提醒，若我們在這幾天再有群聚，或是因為塞爆醫院而產生群聚感染，那我們這樣的日子就還要過很久很久，甚至有更可怕的確診數字出現。她最後向大家信心喊話「台灣人可以度過這一次！」（編輯：賴詠璿）
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